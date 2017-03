La provincia de Buenos Aires exporta un tercio del total del país

Buenos Aires sola exporta un tercio del total de la Argentina. Con ventas al resto del mundo por u$s 18.523 millones, que representaron el 32,1%, lideró el ranking de las provincias y ganó por lejos a prácticamente todas (a excepción de Córdoba y Santa Fe) en las que las exportaciones equivalen a menos de 5%.

En segundo lugar se ubica Santa Fe, con un 23,9%, y, en tercero, Córdoba, con 14,6%. De esta manera, entre estas tres provincias, cuyas exportaciones se originan principalmente en el sector agropecuario, aglutinan el 70% de todas las ventas al exterior desde Argentina. Muy por detrás le siguen Santa Cruz (con 3,6% del total), Chubut (3,3%), Mendoza (2,3%) y San Juan (2,2%), según datos del Indec actualizados a diciembre de 2016.

En la provincia gobernada por María Eugenia Vidal los rubros exportados durante 2016 abarcaron material de transporte terrestre, (principalmente autos por u$s u$s 3678 millones); cereales (trigo, maíz y cebada); y productos químicos farmacéuticos.

A su vez, en enero pasado las exportaciones desde esta provincia pampeana crecieron 26,5% en comparación con igual mes del año pasado. Según destaca el Ministerio de Economía a cargo de Hernán Lacunza, de esta manera se revierte "la tendencia decreciente observada desde 2014". Y detalla que todos los rubros registraron alzas interanuales: productos Primarios lo hizo un 37,1%; manufacturas de origen agropecuario, 11,1%; y manufacturas de origen industrial, 28,4%.

Santa Fe, segunda en importancia según el ranking provincial, exportó durante 2016 u$s 13.825 millones, 23,9% del total del país. La mitad de lo que esta provincia, gobernada por Miguel Lifschitz, vendió al exterior fueron "residuos y desperdicios de la industria alimenticia principalmente harinas y pellets de soja", que representaron 47,7% del total. Le siguieron en importancia grasas y aceites (principalmente aceite de soja) y productos químicos y conexos (principalmente biodiésel), que implicaron 20,4% y 8,6%, respectivamente, del total provincial.

También se destacaron las ventas de material de transporte terrestre y carnes y sus preparados que aumentaron 49,3% y 14,4%, respectivamente.

Córdoba, por su parte, en tercer lugar vendió al exterior por u$s 8401 millones, que implicaron una caída de 1,6% frente a 2015.

"Posee una estructura de exportaciones muy diversificada", destaca el Indec, y fueron principalmente vinculados al sector agropecuario.

Los principales productos exportados fueron residuos y desperdicios de la industria alimenticia harinas y pellets de soja (25%); le siguieron cereales (que representaron 20,1% del total y fueron principalmente maíz y trigo); semillas y frutos oleaginosos (15,3%, básicamente porotos de soja y maní); grasas y aceites (11,7%); material de transporte terrestre (8,3%); seguidos de preparados de hortalizas, legumbres y frutas; productos químicos y conexos; lácteos; y máquinas y aparatos, material eléctrico.

Cuando se suma Entre Ríos, la región pampeana lideró las ventas al exterior con algo más de u$s 42.750 millones de ingresos, con un leve incremento de 0,3% respecto al año anterior.