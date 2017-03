En enero y febrero viajaron a las playas uruguayas unos 250.000 visitantes más que el año anterior

La ministra de Turismo aseguró que en total fueron más de un millón quienes visitaron el país en dos meses

Por primera vez en la historia, más de un millón de turistas visitaron Uruguay en los dos primeros meses de 2017. Así lo anunció la ministra de Turismo Liliam Kechichián, a la salida del Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva.



Kechichián, acostumbrada a dar buenas noticias en los últimos meses, informó que el aumento de visitantes extranjeros en enero y febrero de este año respecto al mismo período en 2016 fue de 23,6%.

Los argentinos volvieron a ser amplia mayoría entre los turistas extranjeros. En este primer bimestre 846.000 turistas vinieron de ese país. Le siguen de lejos los brasileros (103.000) y los chilenos (22.000). Los paraguayos, que llegan en menor cantidad, se mantuvieron como los más gastadores.

El gasto por persona y por día aumentó 42% respecto al año pasado. En total, ingresaron u$s 909 millones, según los datos del Ministerio.

Causas

El buen desempeño del sector turístico tiene varias explicaciones. Por un lado, Uruguay ha estado más competitivo que sus vecinos, gracias a la apreciación del dólar y a una inflación moderada. Por otra parte, el levantamiento de las restricciones a la fuga de divisas en Argentina estimuló la salida de muchos ciudadanos del país vecino.

Para Kechichián, sin embargo, eso último solo explica el aumento en la cantidad de turistas argentinos en general, pero no las razones particulares por las que eligieron venir a Uruguay. "Si vinieron a nuestro país es porque hicimos bien las cosas para tentarlos", aseguró la ministra.

Devolución del IVA

Lo que viene

Mientras el Frente Amplio analiza eliminar distintas exoneraciones impositivas durante la próxima Rendición de Cuentas, Kechichián destacó este lunes que la devolución del IVA a todas las compras turísticas fue fundamental para el incremento en la actividad del sector. "Es una herramienta muy interesante", afirmó.En la discusión interna planteada hasta el momento por sectores del Frente Amplio hubo dirigentes que manejaron como una alternativa dejar de aplicar esa exoneración que implica una renuncia fiscal para el Estado. Desde que se adoptó la medida en 2012 el Estado renunció a cobrar u$s 100 millones.La medida vencerá en abril y el gobierno deberá resolver si la renueva. "No hay ninguna decisión tomada pero, como toda institución pública con responsabilidad, si está por vencer es que lo estamos analizando", dijo la ministra a mediados de febrero. "En algún momento terminará, no creo que sea este el momento. Nosotros vamos a plantearle al Ministerio de Economía que este beneficio se mantenga", agregó.La ministra adelantó que las perspectivas para la Semana de Turismo son positivas, con reservas totales en algunos lugares. El gobierno pronostica un cierre del primer cuatrimestre con cifras "muy buenas" y espera que el buen desempeño del sector no se restrinja únicamente a la costa atlántica.