Compraventa de tierras cayó a su menor nivel en 17 años

Durante el año pasado la superficie de tierras vendidas en Uruguay cayó 23%, con un total de 136.000 hectáreas (ha) a través de 909 operaciones de compraventa, lo que significó un descenso de 27%, informó la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). La superficie de tierras que cambió de propietarios alcanzó así su tercer descenso anual consecutivo y fue la menor área operada al menos desde el inicio de la serie en el año 2000.



El dato de 2016 quedó bastante lejos del máximo histórico de casi 900.000 ha que cambiaron de manos en 2006, o de las casi 400.000 ha que registró el 2013. Según la oficina del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el monto total de las operaciones del año pasado fue de casi u$s 460 millones, estableciendo un precio promedio de u$s 3380 por ha, 6% inferior a 2015, confirmando por segundo año consecutivo la baja en el valor de la tierra.

Como ya ocurriera en 2015, el descenso más importante del valor promedio de la tierra se ubicó en el segundo semestre del año en estudio, siendo 13% menor al primer semestre, tendencia contraria a lo ocurrido sistemáticamente desde el año 2002.

Por su parte, en el segundo semestre de 2016 se registra un descenso en el número de operaciones, del orden del 8%, con una superficie promedio de 121 hectáreas, 31%por debajo de la observada en el primer semestre.

La información que publica la DIEA surge de datos de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, y comprende a todas las operaciones de compraventas que superen las 10 ha.

Los departamentos con más superficie vendida en 2016 fueron Durazno, Lavalleja y Paysandú. Entre los tres suman 176 operaciones con más de 44.000 hectáreas por un monto total de u$s 159 millones (35% del total del monto anual). Por su parte, Colonia, Soriano y San José, con suelos de mayor potencial productivo, registran los precios medios superiores con un rango que fue de u$s 4700 a u$s 5570 por ha. En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió a Artigas con u$s 1939 por ha.