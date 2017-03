Aseguran que hay menos locales vacíos en las calles comerciales porteñas

La cantidad de locales sin actividad bajó 15,8% en el primer bimestre del año en relación con el mismo período de 2016, en las principales áreas comerciales de la Capital Federal. Así lo muestra un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que detalla cuáles son las avenidas donde se ocuparon más locales.



Durante los primeros dos meses del año, se detectaron 314 locales sin actividad comercial en la peatonal Florida; y en la zona comercial de las avenidas Córdoba, Santa Fe, Rivadavia, Corrientes, Cabildo, Pueyrredón y Avellaneda. Respecto a la anterior medición, correspondiente a noviembre y diciembre de 2016, se detectó una baja de 11,3% frente a 354 locales inactivos.



En términos interanuales la baja de 15,8%,se dio porque el año pasado había sin actividad 373.



De acuerdo al informe, se registraron cinco áreas con una baja en la cantidad de locales inactivos en relación al bimestre previo, mientras que una no tuvo cambios y dos registraron aumentos.



La zona que más mejoró fue la Avenida Santa Fe (entre el 700 y el 5300), donde volvieron a tener actividad 11 locales que estaban cerrados. En la Avenida Córdoba (del 4000 al 5300), los comercios que se ocuparon fueron 8, con respecto a un año atrás.



Según José Clavería, director de la CAC, el alquiler de locales coincide con zonas donde la caída de la actividad no fue tan grave como en otras o se mantuvo estable. "En esas avenidas hay expectativa que haya mejoras en las ventas por lo que se alquilan rápidamente los locales libres", explicó.





Un dato llamativo es que en la Avenida Pueyrredón (0-1200) y Avellaneda (2800-3800), se registraron más locales inactivos aun cuando las zonas mejoraron en venta después de que se terminó con la instalación de los llamados "manteros", vendedores ambulantes informales que ubicados en las veredas competían con los propios comerciantes. Igualmente, en cantidad de locales, la desmejora no es representativa ya que tanto en Pueyrredón como en Avellaneda solo hay dos locales vacíos más que hace un año.