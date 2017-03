Los docentes bonaerenses extienden el paro y no habrá clases hasta el viernes

Los seis sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires resolvieron esta tarde convocar a un nuevo paro por 24 horas para mañana y adherir a la medida de fuerza de 48 horas convocada por los gremios nacionales para el miércoles y jueves, según informó una fuente gremial citada por la agencia oficial Télam.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires endurecieron así su posición en la disputa salarial con el gobierno de María Eugenia Vidal, mientras cumplen este lunes una nueva jornada de huelga.

Los gremios rechazaron el viernes pasado una nueva propuesta de incremento salarial del 19% en tres cuotas y una suma no remunerativa de $ 500 por cargo como compensación por la pérdida del poder adquisitivo durante el año pasado.

Los maestros quieren un incremento salarial del 25% para este año y otros diez puntos porcentuales en el sueldo para recuperar el poder adquisitivo que denuncian como “perdido” en 2016, cuando la inflación superó el 40%.

La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, aseguró este lunes, antes de convocar al paro para este martes, que el conflicto que impidió el normal inicio del ciclo lectivo es “un tema de dinero” y advirtió que “si no aparece la plata” van a “un conflicto muy profundo”.

En línea con el líder del gremio, Roberto Baradel, Torre insistió con que debe intervenir el Gobierno nacional para destrabar el conflicto ya que “la propia Gobernadora (María Eugenia Vidal) habla de que su provincia está fundida”.

En tanto, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, ratificó hoy el paro nacional de los docentes para el miércoles y el jueves próximos en reclamo de la convocatoria de la paritaria federal y cuestionó a los gobernadores provinciales que, dijo, “deberían exigirle a Nación que no les tomen los fondos que les corresponden”.

“Hay un ausente en esta discusión que es el ministro de Educación de la Nación (Esteban Bullrich) que no contesta, no dice por qué no se convoca a la paritaria nacional como el año pasado y las clases comenzaron con normalidad”, señaló Alesso en declaraciones a radio Milenium.

La dirigente sindical explicó que la paritaria federal “está establecida por ley y uno de los puntos es fijar el piso nacional y los montos que la Nación envía a las provincias como coparticipación para los fondos de la educación, no sólo para salarios sino también para infraestructura”.

En referencia a la actitud de los mandatarios provinciales, Alesso cuestionó: “En vez de escudarse en la paritaria nacional, los gobernadores deberían exigirle a Nación que no les tomen los fondos que les corresponden”.

Para la secretaria general de los docentes nacionales, “aceptar que no lleguen los fondos y que se incumpla la ley de financiamiento educativo aunque le lleguen los fondos por otro lado es violar una ley, entonces me parece que tiene que haber una defensa mayor de los gobernadores de una ley que votaron, porque esa ley provee de fondos federales para todas las provincias argentinas”.

“Es una sorpresa cómo el Gobierno ha tomado la paritaria nacional docente en un intento de disciplinar a todos los que estén dispuestos a pelear contra un techo del 18 por ciento”, remarcó.

Para Alesso, “el Gobierno tomó una definición política que fue no convocar a la paritaria nacional docente y hacer acuerdos con una parte de los gobernadores para que la paritaria esté en el 18%”.

“Esto no funcionó porque este 18 por ciento son 1.100 pesos, menos de lo que recibieron en la boleta de luz y gas”, comparó.

Según la dirigente santafesina, “el Gobierno creó la tormenta perfecta, niega la paritaria, no distribuye los fondos, incumple la ley del Congreso y le pone un techo a las negociaciones”.

“Los presupuestos educativos bajaron, la inversión educativa bajó, hay 50.000 becas menos en el presupuesto y la inversión en infraestructura también bajó”, aseguró.

