La CGT prepara anuncio de la fecha del paro y defiende la movilización

Mientras se prepara para anunciar el jueves la fecha del primer paro nacional contra la administración de Mauricio Macri, la CGT difundió ayer una solicitada en la que defendió la movilización del último martes e insistió en sus críticas contra el Gobierno, al tiempo que desde algunos sectores internos de la central comenzaron a plantear la necesidad de avanzar en la designación de una jefatura unipersonal que reemplace al triunvirato al frente de la entidad. Esa posibilidad fue lanzada ayer por el diputado Facundo Moyano, uno de los hijos del ex jefe cegetista Hugo Moyano, quien se mostró crítico sobre la gestión del trío que integran Juan Carlos Acuña, Héctor Daer y Carlos Acuña, y enfatizó que la CGT "necesita un líder" para recuperar su legitimidad y protagonismo. Incluso, el legislador del Frente Renovador hasta se animó a proponer al jefe de los bancarios, Sergio Palazzo, como una alternativa para conducir la entidad.

La idea de una jefatura unipersonal en la cúpula cegetista fue lanzada al ruedo informalmente desde algunos sectores de la central en medio de los pases de factura internos por los incidentes ocurridos en el final de la masiva movilización de la semana pasada. Dentro de la CGT se atribuyeron al moyanismo los rumores en ese sentido, pero el propio líder camionero ratificó el jueves último su absoluto respaldo a la conducción del triunvirato y avaló la decisión de que apure la fecha del paro.

El anuncio se concretará este jueves tras la reunión del consejo directivo cegetista. El consenso mayoritario apunta a que la protesta se efectúe el 6 de abril. "Habrá paro de 24 horas, será el 4, 5 o 6 de abril. El jueves decidiremos fecha", ratificó ayer Daer e insistió en que al Gobierno "lo vemos con un rumbo definido, con el que no coincidimos".

Los mismos cuestionamientos se repitieron ayer en una solicitada difundida por la CGT bajo el título: "Una gran movilización que desnudó la verdadera situación social del país". En el texto la central advirtió que en la administración macrista "no han sido capaces de oír ni de ofrecer soluciones ni esperanzas".