Rodríguez Larreta apura paquete de leyes para la urbanización de villas

Movimiento, transformación y cambio son las palabras con las que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, definió su gestión al abrir las sesiones ordinarias en la Legislatura. Sus palabras se convirtieron inmediatamente en instrucciones para sus legisladores, a quienes pidió apresurar el tratamiento de seis proyectos vinculados a la urbanización de las villas de la ciudad y a la "transformación urbana" que el PRO quiere concretar de aquí a 2019.



La prisa con que se pretende aprobar estas leyes obedece al estado de avance con el que se las desea en 2019, cuando Rodríguez Larreta busque revalidar su gestión. Pero también se explica por los resultados de las encuestas que se encargan periódicamente. Si bien el corte de calles y los embotellamientos que provocan las obras impacientan a los vecinos, la performance del jefe distrital –dicen en la casa de gobierno de Parque Patricios– no ha sufrido achaques. "Los números nos confirman que hay que seguir adelante", asegura una voz de la mesa de comando porteña.

El oficialismo en la Legislatura comenzó a cumplir con Larreta el lograr el pasado jueves, al lograr la aprobación definitiva de la cesión de 12 hectáreas ubicadas en el barrio de Retiro, conocidas como "Catalinas Norte 2". La ley permite a la Nación y a la Ciudad vender parte de esos terrenos para el desarrollo inmobiliario y comercial, con el que el PRO quiere financiar parte de las obras del Paseo del Bajo, la autovía que unirá las autopistas Illia y Buenos Aires–La Plata.

En la misma línea, el oficialismo intentará convertir esta semana en ley un proyecto que habilitará la construcción de un corredor paisajístico en la extensión de la futura autopista y 1500 cocheras bajo tierra. Ligados a estos proyectos está la venta del último terreno baldío de Puerto Madero, de 17.000 metros cuadrados y un valor aproximado de u$s 60 millones.

Luego de las audiencias públicas necesarias, el PRO también intentará sancionar la urbanización de la villa Fraga, ubicada en el playón lindero a la estación Lacroze del Ferrocarril Urquiza, y el barrio Rodrigo Bueno, en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Ambos proyectos motivaron encendidos debates ya que la oposición y parte de los vecinos de esos asentamientos se oponen a la venta de tierras para fines comerciales. Por eso motivo, y hasta tanto no lograr consenso, descansa en secretaría parlamentaria un texto que permitiría la construcción de "un nuevo Puerto Madero" a cambio de u$s 70 millones para las arcas públicas, destinados luego a la apertura de calles en el asentamiento del sur de la ciudad.

Otro proyecto que aguarda aprobación express es la conversión de la manzana 66 del barrio de Balvanera en una plaza para actividades recreativas, deportivas y culturales, con el resarcimiento al propietario –que pretendía construir allí un estadio techado– con un predio de similar valor inmobiliario en el barrio de Saavedra.

El último proyecto de la batería oficialista supone la construcción de un "Distrito Joven" en la zona de la Costanera Norte. Este proyecto, que prevé un área "para esparcimiento, recreación y diversión de los adultos jóvenes", es resistido por varios bloques, que interpretan en este texto una forma de legalizar las actuales concesiones que operan en terrenos que, por su zonificación, deberían destinarse a parques públicos.