Sony y Fox competirán por "El Chapo" Guzmán en la taquilla de los cines

Las productoras Sony y 20th Century Fox anunciaron que preparan una película sobre la vida del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán, según un reporte del sitio The Hollywood Reporter.

Por una parte, Sony realizará una película basada en el libro "Hunting el Chapo: The thrilling inside story of the american lawman who captures the world’s most-wanted drug lord" de Cole Merrel y Douglas Century, que comenzará su rodaje en octubre, y relatará la persecución y la captura del narcotraficante mexicano.

Uno de los candidatos más sonados para dirigir la película con Sony es Michael Bay, quien cuenta con una amplia trayectoria en cintas de acción y ciencia ficción; sin embargo, uno de sus proyectos más recientes es la saga de "Transformers".



Sony Pictures estaría además buscando refrendar los malos resultados del año pasado, ya que registró pérdidas valuadas en poco más de u$s 962 millones. Con estos resultados los directivos enfatizaron que los valores de alta calidad serán prioritarios y las inversiones en esta división aumentaran.

En tanto, el largometraje de Fox será una adaptación de la novela de Don Wislow, "The Cartel", el cual será dirigido por el célebre realizador escocés Ridley Scott, según publica el sitio Merca2.0.

Vale la pena mencionar que además Netflix y Univision Story Hoyse se han unido para realizar una serie de crímenes titulada "El Chapo".

En tanto, en enero se estrenó en al menos 300 salas de cine de México una polémica película basada también en la vida del delincuente, en la cual se lo presenta como una persona obligada a tomar "decisiones difíciles".

"Chapo: El escape del siglo", supone la primera producción profesional sobre la vida del narcotraficante y fue rodada en ocho semanas.

Los realizadores explicaron que el filme se grabó en secreto para evitar filtraciones debido a que ya se habían realizado algunas producciones caseras.

El protagonista que da vida al "narco" fue el actor Irineo Álvarez, quien detalló que la película habla de lo que le duele, de lo que siente, lo que sueña y sufre por ser todo lo que él es, al referirse a la vida del mediático personaje.

El "Chapo" apareció en la lista de Forbes de los hombres más poderosos del mundo y no es un secreto que cuenta con una fortuna. Ese dinero y propiedades podrían ser buscados por las autoridades estadounidenses.

Guzmán fue extraditado de México a Estados Unidos para ser juzgado en la corte del distrito este de Nueva York el pasado 19 de enero, pocas horas antes de que Donald Trump subiera a la presidencia.

El narcotraficante se declaró inocente de todos los cargos que se le acusan.