Lifschitz pide ayudar a Sancor

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, remarcó que a la cooperativa láctea Sancor "hay que sostenerla y ayudarla" para que la empresa supere las dificultades provocadas por problemas financieros, la caída del consumo de lácteos y la crisis de los tamberos.

"Si bien podemos cuestionar a la gerencia, a Sancor hay que sostenerla y ayudarla: no la podemos perder, es un patrimonio económico y cultural y por eso estamos haciendo todo lo posible", expresó a la agencia Télam.

Sancor "da trabajo a casi 4000 santafesinos en donde no hay otras fuentes de trabajo y absorbe la producción de pequeños tambos, tiene un rol clave", remarcó el mandatario. "Hay que buscar equilibrios y defender a las industrias", insistió y puntualizó que los tambos pequeños "quizás no sean competitivos pero en Santa Fe 70 pueblos viven de eso, es una cuestión territorial y social, necesito sostenerlos, aunque cualquier análisis económico frío y duro no lo sostenga", planteó.