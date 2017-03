BIBLIOTECA empresaria

Reforma Tributaria 2017 * Director: Humberto J. Bertazza - THOMSON REUTERS - LA LEY.

Facturación & Registración * María Cristina Campastro - ERREPAR

Blanqueo y Regularización * Gerardo E. Vega y Santiago Saenz Valiente - OSAMR D. BUYATTI . LIBTRERÍA EDITORIAL

Corrupción - Transparencia y prevención para el desarrollo económico *Vicente H. Monteverde - EDICON - Fondo Editorial CPCE-CABA

Ley General de Sociedades Comentada. * Marcelo L. Perciavalle - ERREIUS

En esta obra, es analizada la ley 27.346 sancionada y publicada a fines del año pasado, la cual introdujo importantes modificaciones en el impuesto a las ganancias, en el Monotributo y además creó nuevos tributos para financiar la caída de la recaudación del impuesto a la renta.Este trabajo realizado por distintos tributaristas y dirigida por el Dr. Humberto Bertazza constituye una herramienta importante para el estudio y comprensión de las nuevas situaciones que plantea la ley.En sus páginas se analizan las novedades introducidas en el impuesto a las ganancias respecto de las deducciones personales y de la escala del impuesto, otras deducciones modificadas o introducidas por esta norma legal y específicamente los cambios referidos al tratamiento de las horas extras, la situación de los jueces y el criterio de imputación de gastos en el caso de ajustes de impuestos. Asimismo se analizan las importantes modificaciones en el Monotributo, referidas a la actualización de los distintos escalones y el régimen de transición que permitirá, con sujeción a los límites legales, para poder regresar al mismo en caso de haber quedado excluido.Se complementa finalmente con un análisis de diversos aspectos constitucionales, otorgando un análisis adicional para los profesionales asesores en esta temática y que deberán aplicar estas nuevas disposiciones, destacando que la edición de esta obra, además de la impresión, se hará en proview (e-book), para flexibilizar y facilitar su actualización, en función de las normas reglamentarias que deberán dictarseEl CAE, CAI, A con CBU, LPD, LVYLP, Comp M, A, B, C o E, Comprobantes X, Remitos R, CAEA, controlador fiscal, tique factura entre muchas otras, no son palabras clave de algún intrincado sistema de espionaje, sino que son palabras clave de un complejo sistema de normas referidas a facturación y registración con las cuales debemos familiarizarnos tanto los emisores de comprobantes como asesores. Se ha llegado a esto luego de recorrer un largo camino que tiene más de 40 años; y en resumen podemos se puede afirmar que el régimen de facturación y registración de comprobantes es en nuestro país, sumamente complejo.Y como es dinámico y está en constante evolución, a veces se modifica una norma sin tener en cuenta que incide en otra, y es cuando empiezan las dudas y controversias.Este libro en su 4ta. edición se sistematizan, de la manera más didáctica posible la normativa referida a emisión de comprobantes y resgistración de los mismos, tema que es sumamente complejo y merece por las consecuencias de su inobservancia, un análisis más que especial.Este libro, está orientado a todos aquellos que, por diferentes razones, se relacionen con el nuevo régimen de normalización, comprendiendo la regularización de obligaciones tributarias, provisionales y aduaneras y la exteriorización de tenencia de bienes.La obra no se limita al análisis de las normas, sino va más allá, y se lo relaciona con los antecedentes más recientes, Ley 26.476 y Ley 26.860 (cedines), así como también con el ordenamiento constitucional y convencional, en la cual se encuentran disposiciones donde no hay una adecuada relación con los órdenes jurídicos jerárquicamente superiores, y se expresan argumentos útiles en las hipótesis de conflicto que pueden acontecer en el futuro.En la introducción se expresan aspectos genéricos, aunque especialmente se hace hincapié en aquellos que tienen íntima conexión con la normalización, señalando pautas que rigen su metodología y que se platean en las características de la ley.En la obra los autores no dejan de señalar las referencias a similares normas pasadas, algunas tan cercanas, marcando similitudes y deferencias que vale la pena tener presentes, como tampoco se olvidan las necesarias citas jurisprudenciales y doctrinarias, cuando así lo ameritan.Este libro es una caja de herramienta para dar respuestas a la lucha contra la corrupción con instrumentos de aplicación inmediataCombatir las manifestaciones globales de la corrupción necesita de acuerdos entre países que produzcan el intercambio de información actualizada entre los distintos sectores de los gobiernos nacionales.El nivel de corrupción de un país mantiene una correlación directa y sustancial con los resultados conseguidos por ese país en materia de desarrollo económico.Este libro es un tablero instrumental para la prevención de la corrupción en los tres ámbitos, desarrollando instrumentos gerenciales, que implican trabajar en el campo de los riesgos o vulnerabilidades, además de generar información de transparencia institucional a partir de la elaboración de índices, su medición y su control.La entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es el origen de esta obra que constituye un verdadero manual ya que se destaca especialmente por el tinte práctico que en todo momento se presenta en el desarrollo de la obra, siendo prueba de ello, el análisis de la cuestión documental contable (artículos 61 a 71, Ley de Sociedades Comerciales (LSC); el cuadro sinóptico de las diferencias entre sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada cuando se comenta el artículo 10, de la LSC; el modelo de título cartular de acción de una sociedad anónima definido en el artículo 12 de la citada ley; la secuencia gráfica de la constitución de Sociedad por suscripción pública del artículo 168 y el ejemplo de voto acumulativo detallado en el artículo 263. Sin lugar a dudas las modificaciones producidas con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1º de agosto de 2015, revisten una significación de tal magnitud que permitirán ser entendidas más fácilmente con esta nueva obra destinada a un amplio marco de lectores, partiendo desde estudiantes de carreras jurídicas y contables, hasta los profesionales del derecho, ciencias económicas y escribanos en su quehacer diario profesional.