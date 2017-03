Nuevo audio de Cristina con Parrilli: “Hay que salir a apretar a los jueces”

“Hay que salir a apretar a los jueces”, es la frase más inquietante que pronuncia la ex presidenta Cristina Kirchner en nuevas escuchas telefónicas divulgadas esta noche, que corresponden a conversaciones con el ex titular de la AFI Oscar Parrilli y que son investigadas en una causa que siguen el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado por una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán por supuestas ‘carpetas‘ que armaba el ex espía Antonio ’Jaime’ Stiuso.

Las escuchas, que datan de los días 11 y 12 de julio de 2016, fueron presentadas en el programa de TV La Cornisa, del periodista Luis Majul, que se emite por América TV.

El primero de los audios entre la ex mandataria y Parrilli remite a la mañana del 11 de julio de 2016 (cuando el diario La Nación publicó una entrevista exclusiva con Stiusso: ‘Los Kirchner tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos‘).

En esa conversación, la ex mandataria, muy enojada con los dichos de Stiuso, destrató a Parrilli diciéndole ‘Soy yo, Cristina, pelotudo‘, ‘entrá a Internet, Oscar‘ y ‘A este tipo hay que matarlo‘, refiriéndose al ex espía.

Culminado ese llamado, Parrilli, una vez al tanto del texto de la entrevista con Stiuso, concedió un reportaje a un programa de radio Del Plata conducido por Daniel Tognetti y Raúl Kollmann.

La nota, que se extendió por unos diez minutos, se produjo a las 11:38 de la mañana de aquel lunes 11 de julio de 2016.

Finalizada la entrevista radial, Parrilli recibió en su teléfono un nuevo llamado de Cristina Kirchner para saber cómo había contraatacado.

Parrilli le dijo que acababa de salir al aire en radio Del Plata, oportunidad en la que acusó a La Nación de ‘hacer un montaje‘ con la entrevista a Stiuso para dañar al kirchnerismo.

Aparentemente ofendida por las palabras de Stiuso, Cristina le dio una orden terminante: ‘Hay que salir a apretar a los jueces‘; a lo que Parrilli respondió: ‘A los jueces, claro‘.

Enseguida ambos dedican varios minutos a organizar una defensa mediática.

La ex presidenta le hizo saber al ex jefe de la AFI su descontento con Stiuso: ‘Es un ser deleznable‘; y después disparó: ‘Este está con Macri‘. Además, pidió a Parrilli que siguiera saliendo al aire en diferentes medios considerados opositores al presidente Mauricio Macri.

‘Con el Gato (por Gustavo Sylvestre), con Tuni Kollmann (por Raúl Kollmann)‘, aconsejó la ex jefa de Estado. En tanto, el ex jefe de la AFI sugirió el nombre de ‘Víctor Hugo‘, en una presunta alusión al relator de fútbol uruguayo Víctor Hugo Morales.

La ex presidenta exigió no abandonar el tema, sino seguir instalando su defensa en medios de comunicación: ‘No larguemos el tema, metámosle pata‘, pidió a Parrilli.

Ambos acordaron, según indica ese audio, que era necesaria también la intervención de Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de Ministros. ‘Ya lo llamé a Aníbal, sí. El que lo va a hacer mierda a este, sabés quién es también, ¿no‘: (César) Milani‘‘, afirmó la ex presidenta.

Luego de esto se escucha de parte de Cristina una frase sugestiva, que abona Parrilli: “Pero en ese tema no me quiero meter”, le dijo, en relación a un posible enfrentamiento entre el militar ahora detenido por causas de lesa humanidad Stiuso. “Yo tampoco”, sentenció Parrilli.

El ex titular de la AFI le informó a la ex mandataria que ya había cumplido con la orden que le fuera dada el día anterior: ‘Ahí yo lo mandé a hablar a Martín (Juan Martín Mena, ex subdirector de la AFI) para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación, lo citen (a Stiuso)‘.

El martes 12 de julio, la ex presidenta le contó a Parrilli que ya había instruido a las diputadas María Teresa García y Juliana Di Tulio para que avancen en la comisión bicameral que entiende en temas de Inteligencia.

Sobre esta cuestión le pidió a Parrilli que no se metiera: ‘Olvídate, vos no le das indicación a ningún diputado porque va hacer exactamente el efecto contrario. No, no, no. Vos no. Eso tiene que salir‘ Yo ya hable con Teresa y ya lo van hacer‘ afirmó la ex presidenta.

FUENTE: Agencias Buenos Aires