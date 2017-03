Macri: “Hay sectores que quieren desestabilizar al Gobierno”

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que “hay sectores que quieren desestabilizar al Gobierno”. Fue al comienzo de una entrevista televisiva con Luis Majul, en el canal América y como definición aglutinante de lo que la propia producción del programa calificó como la “peor semana” para la gestión del primer mandatario. “Nosotros creemos el kirchnerismo quiere poner palos en la rueda todo el tiempo, Baradel es del kirchnerismo”, afirmó Macri como una de las definiciones para abordar la conflictiva paritaria docente, al tiempo que explicó que deben separarse el tema de lo que los docentes merecen ganar con los recursos disponibles para pagarles el aumento que reclaman

“El problema es con un sector del gremialismo que no hace ninguna autocrítica, hace años que hacen paro, semanas de paro y la educación publica está cada vez peor”, dijo Macri y explicó que “estos gremios han logrado que se privatice la educación publica en la provincia de Buenos Aires”

Respecto del tema de la pobreza, el Presidente explicó que la situación actual, que exhibe números que hablan de que sumaron 1 millón y medio de pobres durante su gestión, es resultado de un sinceramiento y de la inercia que se traía del período anterior.

“Soy el presidente que puso la realidad de la pobreza sobre la mesa”, dijo y ratificó que pretende que su gestión sea juzgada por si redujo o no los niveles de pobreza”. Sin embargo, relativizó la literalidad de su consigna de campaña sobre la “pobreza cero”, al aclarar que la frase contiene un “simbolismo”, en el sentido de que “pobreza cero significa que no tenemos que dejar de trabajar nunca” en el combate a ese flagleo.

En la entrevista, Macri pasó revista a los casos de corrupción que afectan a su figura o a su gobierno. El Presidente dijo que ni en el tema del Correo, de los Panamá Papers, Avianca o Gustavo Arribas hay cuestiones de corrupción.

“Ni sabía que era director de una empresa off shore que había armado mi padre”, dijo Macri y el periodista le preguntó: “¿No le preguntó usted a su padre porque lo habia puesto de director en una empresa off shore sin avisarle?”.

-... no sé... eso paso hace 20 años, he tenido tantas discusiones con mi padre en estos 20 años, no me iba a detener en esa nimiedad...



Macri también descartó cambios en el Gabinete, a raíz de una pregunta acerca de la posibilidad de que se sume Ernesto Sanz. “El participa de la mesa de coordinación pero no tenemos previsto ningún cambio en el gabinete”, dijo.