Según testigos, no hubo controles en el ingreso al recital del Indio

Varios jóvenes que concurrieron al recital de Carlos "El Indio" Solari en Olavarría aseguraron hoy que "no hubo" controles en la entrada y que tanto la llegada al predio de La Colmena como la salida "fue un caos".

"No hubo controles de ningún tipo. No había gente de seguridad o del staff del Indio, no te cortaban la entrada y podías entrar al predio con lo que quisieras", relató a la agencia DyN uno de los asistentes al show en el que murieron dos personas y varias resultaron heridas.

Asimismo, otros asistentes consultados aseguraron que durante el recital "no te podías ni mover de la gente que había" y que por eso el cantante debió parar "varias veces" para pedirle al público que se corriera hacia atrás para darle espacio a quienes estaban en el frente.

"Se notaba que el lugar estaba excedido y la gente seguía entrando incluso cuando la banda ya estaba tocando", indicaron.

Según los testimonios, durante el viaje de ida los accesos a Olavarría estaban colapsados y la llegada se demoró por más de diez horas en algunos casos.

"Y a la salida del recital se hizo un embudo y no nos movimos por un rato largo", agregaron.

A su vez, decenas de personas publicaron mensajes en las redes sociales para dar con familiares o conocidos que estuvieron en el recital, debido a que muchos están incomunicados porque las líneas celulares y el servicio de internet móvil están saturados.

Usuarios de Facebook crearon un grupo con el nombre "Indio Solari - ¿Dónde estás?", que ya tiene 10 mil seguidores, para pedir y difundir información sobre personas que todavía no se han comunicado o llegado a sus hogares.