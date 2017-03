Galli, intendente de Olavarría: "La situación se fue de las manos"

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, responsabilizó hoy a la productora del recital de Carlos "El Indio" Solari por los fallecidos, la seguridad y la organización del show durante el cual murieron dos personas y otras doce sufrieron heridas.

En una conferencia de prensa este mediodía, Galli sostuvo que "la situación se fue de las manos, no se esperaba tanta gente" y confirmó que tras el recital de anoche había "dos personas fallecidas" y "doce heridos internados".

"La responsabilidad del municipio ayer fue controlar la calle y el sistema de salud que no colapsó en ningún momento", acotó el jefe comunal de Cambiemos. Asimismo, dijo: "Lamento profundamente que lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue. Como intendente, si bien no tenemos responsabilidades legales con los fallecidos, me siento responsable de la situación".

"El resto va a quedar en manos de la Justicia", sostuvo Galli.

El intendente remarcó que "las dos personas fallecieron dentro del lugar" en "un emprendimiento privado que trajo un espectáculo a Olavarría" y reiteró: "Nosotros pusimos a disposición todo lo que pudimos".

Respecto de los testimonios que indicaban que la capacidad del predio rural La Colmena habría sido excedida por alrededor de 100 mil personas, el intendente reconoció que las medidas de seguridad "estaban previstas para 170 mil personas" y el lugar "estaba preparado para la mitad de la gente de la que había".

Sin embargo, sorprendió a los periodistas en la conferencia al afirmar que "nadie se imaginó que podía venir tanta cantidad de gente". "Los responsables todos los conocen", dijo el intendente en referencia a la empresa Chacal Producciones, que organiza los recitales del Carlos "El Indio" Solari hace varios años.

Por otro lado, se refirió a los incidentes que los asistentes al show generaron esta mañana en las inmediaciones de una terminal de colectivos y explicó que "mucha gente perdió el micro o la combi que los iba a llevar de vuelta a su casa" y por eso "se desmadró la situación". "Estamos en contacto permanente con todo el gabinete y ya hemos conseguido alrededor de 20 micros para que se lleven a la gente y que podamos descomprimir la situación", precisó.

Acerca de la investigación en curso para averiguar cómo se produjeron las muertes y si hubo o no sobreventa de entradas e irregularidades en la organización del evento, Galli dijo que "todavía no hablamos con la fiscalía".

"La Justicia tiene que ser quien determine cuántas entradas se vendieron, cuánta gente había en el lugar y por qué fallecieron dos personas", añadió el intendente.