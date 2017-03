Los principales gremios docentes faltaron a la reunión con los ministros de Vidal

El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires subió hoy un nuevo escalón con la decisión de los gremios mayoritarios de no asistir a la reunión paritaria a la que había convocado el gobierno de María Eugenia Vidal.

Este mediodía, los ministros bonaerenses Hernán Lacunza (Economía), Marcelo Villegas (Trabajo) y Alejandro Finocchiaro se reunieron con los representantes de un puñado de sindicatos.

Pero al encuentro faltaron tanto Suteba, el gremio de Roberto Baradel, como la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que conduce Mirta Petrocini, Udocba, Sadop y ATE (cinco de los seis del Frente Gremial).

Desde los gremios apuntaron que, al considerar ilegal la conciliación obligatoria que dictó el gobierno tras la conovocatoria a un paro el próximo lunes, también consideran inválido el llamado al encuentro de hoy, realizado en el marco de la conciliación.

En conferencia de prensa tras la reunión con los representantes de Soeme, AMET, UPCN y UDA (que se limitó a avisar que mantendrá la medida de fuerza del lunes), Villegas advirtió que iniciará los sumarios a esos gremios por el incumplimiento.

La conciliación obligatoria dictada ante el último paro (lunes y martes, en adhesión al paro nacional, y miércoles y jueves, paro provincial) había sido suspendida por un juez de primera instancia pero ratificada por la Cámara de Apelaciones, ante la que los gremios estarían por presentar un nuevo reclamo.

“La conciliación está vigente y continuará hasta el 27 de marzo”, enfatizó por su parte Lacunza. Eso implicaría que el gobierno de Vidal considerará ilegal el paro del lunes pero también podría hacer lo mismo si, como es previsible, los gremios provinciales se pliegan a los paros nacionales del 15, 16, 21 y 22 de este mes, convocados en reclamo de una paritaria nacional docente.

Más temprano, en declaraciones radiales, Finocchiaro habia lamentado: “Ya no importa lo que ofrezcamos. No se trata de lo que se ofrece sino de lo que no se quiere aceptar”.