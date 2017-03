Barrionuevo, sobre el Gobierno: “Son como chicos, no tienen noción del peligro”

El titular del sindicato de gastronómicos, Luis Barrionuevo, dijo que los funcionarios del Gobierno “son como chicos” que “no tienen noción del peligro”, al tiempo que calificó al propio presidente Mauricio Macri como un “caprichoso” y a su asesor Jaime Durán Barba como un "estúpido". También dio por hecho que Cristina Kirchner, a quién se refirió como “la viuda más rica”, va a ir presa, y volvió a adjudicar a sus seguidores los desmanes al final de la marcha de la CGT.

Los ministros del Gobierno “son como chicos, no tienen noción del peligro. Estos chicos no entienden nada. Van a la Casa de Gobierno o a sus ministerios, a las 7 se van al gimnasio y el fin de semana se van a los countries o a Punta del Este. Hay una ignorancia fenomenal (…) No conocen la realidad de lo que está pasando”, disparó el referente gremial en declaraciones a radio Mitre.

El dirigente gastronómico sostuvo que “el peligro” se ve “en la calle, en la gente, en los problemas reales” que enfrenta la población. “A la gente no le alcanza. Por unanimidad te dicen que están peor, que están mal. Mi gremio depende del poder adquisitivo de la gente, del consumo, hay 25.000 personas en la calle (…) Hay problemas serios, tomen nota”, casi exigió.

También admitió que “hay quienes quieren que e vaya mal a este gobierno para no ir en cana”. Y especificó: “Hay muchos que tienen que ir presos, desde la viuda más rica”, en referencia a Cristina, a todo “el troncal del kirchnerismo”.

Barrionuevo también consideró “estúpido” el planteo de que es Macri o el regreso de la expresidenta. “Cristina no vuelve más, Cristina va presa”.

Entre otras cosas, contó que, días antes de la marcha que realizó la CGT el 7 de marzo, recibió un llamado de Macri. “Es un chico caprichoso y alguien le fue a alcahuetear que yo plantee que había que hacer el paro y no la marcha”, evaluó antes de contar que el presidente lo despidió con un “cuidate” que él luego interpretó que fue porque “ya sabía que al sindicato (de gastronómicos) iban a ir los allanamientos” que se realizaron esta semana también en bingos y universidades en una causa impulsada por la AFIP por el presunto uso de facturas truchas. “Los alcahuetes e inútiles que tiene al lado se lo habrán llevado, pero eso no me importa, me nefrega”, agregó.

Cuando le preguntaron por el análisis que supuestamente hizo Durán Barba de que las imágenes de los incidentes al final de la marcha de la CGT le convenían al Gobierno para confrontar con el pasado, respondió: “Es un estúpido, un tarambana, que le sigan pagando fortunas a un estúpido como ese”.

Dijo además que él “no quería la marcha”, porque conoce “un poco de esto” y no quería ser instrumento del kirchnerismo, a quien volvió a atribuir los incidentes, que “minga quye va a ser el 17” la inflación de este año y que en la marcha, lo que ocurrió, fue que “el pueblo salió a la calle”.

Y en todo ese contexto, insistió: “La tarea más difícil que tenemos nosotros (los dirigentes gremiales) es mantener la gobernabilidad y la democracia”.