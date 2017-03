Moria Casán: "A Macri no lo sigo mucho porque la política me aburre"

Conocedora del mundo de los medios como pocas, showwoman, actriz, vedette, conductora, productora y empresaria, conoce muy bien las reglas del juego, percibe el escándalo y entra y sale de la polémica cuando se le antoja. "Soy la one en todo lo que hago, tengo el ego elevado, no le copio nada a nadie, todos me copian a mí", sentencia, mientras se maquilla en su camarín y se prepara para transformarse en la madrastra de Luz Cenicienta, la comedia musical que se presenta en el teatro El Nacional. Madre de Sofía Gala, abuela orgullosa de Helena y Dante, anticipa que hace pocos días tuvo las primeras reuniones para retomar su rol como jurado en el poular programa de Marcelo Tinelli, Showmatch.

Formás parte de uno de los espectáculos que engalana la cartelera porteña. ¿Cómo ves a la City?

-Buenos Aires es una ciudad que amo, y como vivo en las afueras, tengo por costumbre averiguar si hay cortes de calles, que hoy por hoy son reiterados. Si sé que está cerrada la 9 de Julio, por suerte tengo otros accesos para llegar aunque hago malabares como mucha gente. Yo no me puedo quejar porque voy en mi auto cómoda, no tomo ni subte, ni tren ni colectivo, pero el caos del tránsito, sumado a lo que son las malas noticias, equivale a un desorden en la personalidad de la gente. Piquetes, cortes de luz sorpresivos hacen que la gente se malhumore y, en algunos casos, que se complique tu salud, te descompongas o te agarre un infarto si vas en un auto sin aire, con 40° de sensación térmica como pasó días atrás. Creo que, debería haber un día para la protesta y tendría que ser frente a la plaza del Congreso.

Hace poco manifestaste en radio que estabas a favor del "tetazo"

-Sí, absolutamente. El "tetazo", no es mostrar dos tetas, es ir en contra los prejuicios. Estoy a favor de la libertad de las mujeres para expresarse. Me pregunto por qué los hombres no pueden ir a exhibir y no es una postura feminista. Me gustan los hombres más que nada en el planeta, pero no critiquen a la mujer por el "tetazo" y si tienen las tetas hechas o caídas. Hay un cliché de prejuicios con el cuerpo y el sexo que hace que se retroceda mentalmente.

Fue una temporada teatral difícil. ¿Cómo les fue en recaudación con Luz Cenicienta?

-Es una megaproducción muy ambiciosa. El público respondió muy bien aunque no quizá en la medida que hubiéramos necesitado para que los productores recuperen semejante inversión que han hecho. Igual sabían de antemano cómo estaba el país económicamente y tenían claro que no lo iban a recuperar fácilmente. De todas maneras, tenemos precios accesibles. La gente tiene que ir al teatro en época de crisis porque les hace bien al alma y al menos durante dos horas despejás tu cabeza de tanta pálida.

Y respecto de la tele, ¿qué ves?

-Los programas políticos aburren, te muestran todos los días una realidad durísima, por supuesto que vende el avión que se cae y no el que llega, hay un componente morboso muy grande, hay mucho policial metido y pura mala noticia. La única buena noticia que puede llegar a haber cuando miro, es alguna nota de color que, por lo general, es del espectáculo. La televisión es entretenimiento, no educación. Hay buenas opciones como Canal Encuentro en la TV Pública.

¿Qué temas sociales te provocan malestar e indignación?

-La violencia de género. Yo conté en TV que fui mujer golpeada y que no por eso me victimizaba, al contrario, salí adelante. La primera vez, me sorprendió; la segunda, la respondí. Y la tercera, me separé. Nunca me dejé avasallar por nadie, nadie debe cosificarte.

¿Cómo ves al presidente Macri?

-Al principio se lo veía cansado, pero últimamente lo veo muy renovado, como si se hubiera hecho un lifting, bronceado, lo ví muy bien de aspecto. No lo sigo mucho porque la política me aburre y, además, no le entiendo mucho cuando habla porque tiene un problema para emitir la voz... su fonética es rara, parece coreano.

¿Cenarías a solas con Macri o con Donald Trump?

-Con Donald Trump, pero en el mejor restó de New York porque es una de mis ciudades favoritas después de Buenos Aires. Trump me parece que es un tipo rupturista, divertido, creo que tiene cierta locura con un cable a tierra. Me atrae mucho más su personalidad que la de Mauricio.

¿Con qué tres políticos protagonizarías una revista?

-A Macri no lo pondría porque no tiene calle, no tiene brillo. Más allá de las diferencias, pondría a López para que haga el sketch de los bolsos con las monjas; a José Ottavis, que ya debutó en la revista y hace cualquier cosa porque es muy gracioso; a Aníbal Fernández, que es muy petardista, y a Guillermo Moreno que me hace acordar a esos actores del cine blanco y negro. No hablo de lo que propone cada uno políticamente sino de lo que me generan para subirse a las tablas. Yo lo veo a Moreno en la tele y lo dejo, si aparece Marcos Peña, me aburro. Me gustaba Prat Gay, pero escuchar hablar tanto de economía me torra. La política les quita seducción y me bajan la líbido mal.

¿Cuál es el mejor y el peor recuerdo que tenés de Cristina Kirchner?

-Creo que fue una mujer que se enfrentó al poder con todo lo que eso significa. El poder lo tienen los hombres y es una actitud muy machista. Yo empecé a respetar el modelo cuando ella quedó sola. En todos los casos, aunque alguien me decepcione, que no es éste el caso, me quedo con lo mejor. Creo que hizo muchas cosas buenas por la inclusión, colocó a las mujeres en un lugar muy preponderante, hoy la deben extrañar mucho las Madres de Plaza de Mayo. No me gusta quedarme con lo peor de la gente.

Luz Cenicienta

Maximiliano Guerra y la española Ana Belén Beas, protagonizan la comedia musical Luz Cenicienta, una co-producción española-argentina que tiene música original de Ángel Mahler y seguirá en el teatro El Nacional hasta fines de abril. Allí Moria se pone en la piel de la malvada madrastra. "Tenemos 22 artistas en escena, música en vivo, efectos especiales y una puesta única al mejor estilo Hollywood", cuenta.

La historia de la bella huérfana que es presa de la maldad de su madrastra y sus hijas pero logra transformar su vida al enamorarse de un príncipe tuvo diversas versiones desde sus orígenes ligados a la tradición oral europea. El más clásico de todos es la versión animada de Disney.