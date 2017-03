Cuando las comunas hacen frente a las adicciones

Los municipios comienzan a escuchar y abrirse a problemáticas sociales urgentes como lo es la drogadicción, otrora potestad del Gobierno nacional. Ahora, los esfuerzos para combatir este fenómeno ponen el foco en las comunas, donde estas tienen un contacto más directo con los individuos, aunque amparados en un trabajo conjunto y apoyados por la gobernación de las provincias, la Nación y el Sedronar, una entidad que este año cambió de nombre y hasta de funciones (ver aparte).

En febrero, el organismo que coordinar las políticas nacionales de lucha contra las adicciones hizo el primer balance anual del Programa Municipios en Acción, cuyo objetivo central es fortalecer la aparición de oficinas o interlocutores locales. Con este articulador, las comunas identifican la idiosincrasia propia de cada comunidad, identifican la manera en la que se expresa esta problemática, y a la vez respondan con programas sencillos y eficientes.

Juan Carlos Mansilla, director de Desarrollo Territorial de la Sedronar, quien está a cargo del Programa Nacional Municipios en Acción aseguró a este medio que los gobiernos locales comenzaron a recibir demandas y exigencias de involucramiento del tema por parte de la ciudadanía. "Ya no alcanzaba con lo que Nación y Provincia ofrecían como alternativas de respuesta, entre otras cosas, porque, al difundirse el problema de las drogas, su expresión era diferente según la localidad en donde comenzaba a visibilizarse", explica.

La inclusión de la jurisdicción municipal en las estrategias de reducción de la demanda, es promovida -entre otros organismos- por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA), a través de su Programa de Políticas Locales. José Manzur, secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Jujuy, remarca que esta estrategia "responde al plan hemisférico de la OEA en cuanto a la involucración de los gobiernos locales en esta línea de intervención".

En entrevista con Gobierno & Intendencias, Manzur recuerda que, antes de que los municipios se alíen con los poderes provinciales y nacionales, "eran pocos los que llevaban adelante acciones planificadas y sistemáticas; inclusive las mismas no siempre se realizaban en el marco de una política articulada con los niveles provincial y nacional".

Las estrategias

Cambios en el Sedronar

En Santa Fe

Las adicciones referidas a las drogas han sido tratadas de diversas maneras en diferentes países, con mayor o menor éxito. En el mejor de los casos han sabido inspirar programas, tal como menciona Mansilla en relación a las experiencias españolas y el Programa ‘Savia’, Salud y Vida para las Américas, de la OEA. Sobre la primera, el director de Desarrollo Territorial compartió que tienen contacto con el área de Adicciones de la Federación Española de Municipios, "con quienes estamos manteniendo un fluido intercambio en el avance del programa. Sin embargo, no se trata de ‘copiar’ o ‘imitar’ una estrategia: las realidades son distintas y lo recursos, diferentes".Los factores que explican la presencia de adicciones en una sociedad de consumo son variados y complejos. Juan Carlos Mansilla, del Sedronar, destaca que uno de los factores es "la presión y configuración de la oferta de sustancias psicoactivas", y destaca tanto a las drogas legales como las ilegales: "Se lucra con el alcohol, la nicotina, los psicofármacos y obviamente también con las drogas ilegales como la marihuana, cocaína, éxtasis y paco, entre otras". Es esta motivación económica, dice el funcionario, la que "mantiene presente la oferta de drogas en la sociedad". El papel del Estado nacional, provincial, y municipal es "controlar, restringir, regular y hasta eliminar, según sea la sustancia de la que hablemos, la presencia de drogas en la sociedad".En el marco del Primer Encuentro Nacional de Municipios en Acción, llevado a cabo en el auditorio del Archivo General de la Nación, Miguel Ángel Tito, intendente de la Quiaca (Jujuy), se declaró a favor de la unión de los tres estratos de poderes, alegando que "no puede haber un abordaje de la lucha contra el narcotráfico o prevención de adicciones con un gobierno nacional o provincial solo", sino que la combinación para éxito es "Municipio, Provincia y Nación".Noelia Palacios, concejal de Ita-Ibaté (Corrientes), declaró que se encuentran en la elaboración de un proyecto de ordenanza que hoy es ley. El mismo propone la creación de la Dirección de Programación, Ejecución y Seguimiento de Políticas Inclusivas de Consumos Problemáticos. "De esta dirección -aseguró la concejal- se llevarán a cabo la aplicación del plan local, trabajando en conjunto con el Poder Legislativo y Ejecutivo gracias a la capacitación brindados con el Sedronar".Al día de hoy, hay cerca de 270 municipios y la meta del programa es llegar a 900 intendencias del país. El director de Municipios en Acción asegura que, cubriendo las 900 intendencias con más habitantes, estará más del 80% de la población argentina bajo el programa. En la actualidad, las provincias con mayor compromiso, según sus palabras, son: Neuquén, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Río Negro, Buenos Aires, y La Pampa.Aníbal A. PareraLa oficina nacional contra las adicciones, que supo ser sede de escándalos y denuncias, cambió este año de nombre y funciones. Según dispuso el gobierno de Mauricio Macri, Sedronar no será más la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el narcotráfico. En cambio, según fija el decreto 33/2017, esta llevará el nombre de Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.Según explican fuentes de la dependencia, ahora el Sedronar -mantendrá su nombre por el momento-, solo se dedicará a asistir a quienes consuman y a campañas para prevención de adicciones. Su anterior función, la del combate contra el narcotráfico, quedó a cargo de la cartera de Seguridad, liderada por Patricia Bullrich.Otro programa testigo del trabajo en conjunto entre provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil se da en Santa Fe. Allí se presentó el Programa Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos de Sustancias y las Adicciones ‘Abre Vida’. Se trata de un plan que se implementará de manera conjunta con municipios, comunas y organizaciones sociales de toda la provincia, con el objetivo de prevenir y abordar de forma integral esta problemática. La presidenta de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), Cecilia Nieto, aseguró -en su inauguración- el interés de articular acciones con los docentes "en la formación continua, en las aulas con todos los niveles, con los programas Vuelvo a Estudiar y Lazos, que trabajan la problemática de inclusión y de adicciones".