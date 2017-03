Caputo: el consejero incómodo que le dice a Macri lo que piensa

Del libro "El Otro yo" (Planeta, 285 páginas),

de Esteban Rafele y Noelia Barral Grigera

El sol apenas se deja ver en el invierno porteño más frío de los últimos sesenta años. Es agosto de 2016 y Caputo está bronceado. Acaba de regresar de sus vacaciones en Londres y la costa de Croacia. Allí alquiló un barco y navegó con su mujer y su hijo más pequeño. Antes pasó por Miami. Viaja mucho a Estados Unidos. Viaja mucho desde hace unos años. Aunque Mauricio Macri ya lleva nueve meses en la Presidencia, su alter ego estuvo fuera del país durante buena parte de ese tiempo.

-El día después del balotaje, nos sentamos con Mauricio. "Vos, tu camino y yo, el mío". Y chau. El 26 de diciembre comenzó mi periplo -dice Nicolás.

El 10 de diciembre de 2015, Caputo esperó a su amigo en la Casa de Gobierno y le dio un abrazo que un fotógrafo de Página/12 pudo capturar entre los funcionarios, diplomáticos y familiares que rodeaban al recién asumido Macri. Éste había hablado ante la Asamblea Legislativa en el Congreso. Después de días de dardos cruzados con su antecesora por la ceremonia de traspaso de mando, recibió la investidura de manos del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, jefe de Estado desde las 00:01 de ese día hasta la entrega del mando.

Ahí estaba Mauricio, el amigo de la infancia, el socio de la empresa que planearon para divorciarse de sus padres, el hermano de la vida por el que se embarcó a una travesía de 16 horas para entregar el dinero de su secuestro, con la banda presidencial cruzándole el pecho.

"Sentí orgullo, la satisfacción de haber logrado un objetivo que parecía una locura. En 2001 éramos dos. Catorce años de trabajo dieron su fruto. El país tiene una oportunidad", relata Nicolás diez meses después.

Caputo cree que su amigo tendrá un gobierno exitoso, aunque no oculta su desencanto con algunas decisiones y tiene una perspectiva sobre la marcha de la economía distinta a la del gabinete de Macri. Ese "equipo" que ayudó a delinear.

El abrazo en la Rosada fue el corolario del objetivo cumplido. Pero es imposible alejarse de todo. Caputo nunca perdió su rol de consejero y visita Olivos cada vez que pisa el país. Del sentido común que le reconocen en el gabinete de Macri nacieron ideas que después se transformaron en iniciativas y medidas del Gobierno. Pero su condición de empresario de la construcción y de hombre interesado en el estratégico sector energético lo convierten en un potencial problema futuro para el Presidente. Como escribió el periodista Ignacio Zuleta en su libro Macri condencial, Mauricio "sabe que cualquier licitación que gane ‘Nicky’ es una carátula penal en el futuro".

Es la economía

El inicio de la presidencia de Macri fue duro. El Gobierno heredó una economía estancada y que acumulaba problemas: una fuerte restricción al acceso y disponibilidad de dólares (el "cepo cambiario" que dominó los últimos cuatro años de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner), una inflación del 25 por ciento anual y dos dígitos desde hacía una década, onerosos subsidios a la energía que desalentaban inversiones y aumentaban el décit del Estado, y un litigio interminable con fondos buitre tenedores de deuda en default que impedía el acceso del país a los mercados voluntarios de deuda a tasas razonables y lo sometía a embargos permanentes. Los asesores económicos de Macri y de su rival en las elecciones presidenciales, Daniel Scioli, consideraban inevitable el ajuste, pero diferían en cómo implementarlo. (...)

Para contener la fiebre de divisas y la presión inflacionaria, el Banco Central, conducido por Federico Sturzenegger, llevó adelante una implacable política de tasas de interés elevadas para incentivar el ahorro y desalentar la compra de divisas. Los efectos colaterales fueron inmediatos: el costo de financiamiento para las empresas locales se encareció, lo que detuvo inversiones, complicó el crédito de corto plazo para capital de trabajo y contrajo aún más la actividad.

Las Letras del Banco Central (Lebacs), títulos de deuda de corto plazo emitidos por la autoridad monetaria, pasaron a pagar 38 por ciento anual en su tramo más corto, a 35 días, o diez puntos más que un plazo fijo. Hasta los inversores minoristas, que apenas conocían estos instrumentos, se subieron a la bicicleta financiera que garantizaba el mejor rendimiento del mercado al menor riesgo. Si en febrero estos pequeños inversores se llevaron 325 millones de pesos en Lebac, en abril suscribieron más de 2.300 millones.

Nicolás dice que solo opina si Mauricio se lo pide. Pero que, cuando lo hace, no ahorra críticas. "No me puede echar, no cobro nada, no soy funcionario Estoy en una posición muy cómoda para decirle cosas", explica. Otras fuentes del entorno del Presidente coinciden: es la única persona que le dice las cosas en la cara, sin miramientos.

Industrial y constructor al fin, se quejó de la bicicleta financiera, pero compró deuda del Banco Central. "Nunca en mi vida había comprado Lebacs. Compré y todavía tengo", detalla meses después. "Con estas tasas, hasta el working capital (capital de trabajo) pongo en plazo dijo", afirmó además delante de integrantes del gabinete nacional. Así lo detalló un funcionario que equiparó las quejas del hombre que más conoce a Macri con la del resto de los empresarios que desfilaban cada día por su despacho, preocupados por la paralización de la obra pública y el alto costo del financiamiento. Hombre de negocios, Caputo no dejó pasar la oportunidad de ganar dinero con la bicicleta que él y sus pares tanto criticaban. (...)

De alguna manera, la devaluación del 17 de diciembre de 2015 que dio inicio al plan económico de Macri obligó a Caputo a pasar por tribunales. Desde meses antes -sobre todo cuando Macri comenzó a encabezar las encuestas, después de la primera vuelta- la Argentina supo que la depreciación del tipo de cambio era un hecho.

En el último tramo de la gestión kirchnerista, el Banco Central, falto de reservas, defendía el valor del peso mediante contratos de dólar futuro. Estos instrumentos son pactos de cobertura que suelen usar exportadores para tener una previsión del valor de la divisa. Pero ante la sensación de devaluación inminente, empresas y particulares utilizaron en forma extensiva la herramienta. Pactaban, por ejemplo, en noviembre, un precio del dólar para marzo del año siguiente de 10 pesos. Como el Banco Central intentaba dar señales de que no habría una devaluación brusca, validaba esos contratos, aunque cuando finalmente llegó la fecha de liquidarlos terminó pagando 14 pesos por cada dólar. Por esta maniobra, el juez Claudio Bonadio procesó a la expresidenta, a su ministro de Economía, Axel Kicillof, y al presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. (...)

Primo de Nicolás, Luis Caputo había llegado al Gobierno de la mano, justamente, de Prat-Gay. Quintana y él fueron ejecutores del plan económico que incluyó la devaluación y negociaron con los operadores bursátiles la forma en que el Gobierno cancelaría esos contratos onerosos. También aparecieron en la lista de compradores de dólares futuros el jefe de asesores presidenciales, José Torello, y el coordinador del Gabinete Económico, Gustavo Lopetegui (...)

El 25 de abril de 2016, Nicolás debió presentarse ante Bonadio porque Caputo S.A., la constructora de su familia, operó 3.560 millones de dólares en contratos futuros entre el 8 y el 27 de octubre de 2015. Dejó un escrito en el que se desentendió del asunto. (...)

Mauricio, dice Nicolás, se ofusca cuando su amigo le plantea algunas cosas. Pero eso no impide que sus aportes queden boyando y, a veces, se materialicen. Eso pasó con el llamado "compromiso antidespidos", una declaración pública de un grupo de empresas que, en Casa Rosada, aceptaron firmar un papel en el que aseguraban que no iban a echar trabajadores durante noventa días. La iniciativa fue de Caputo. (...) Propuso comprometer a las empresas a que no despidieran trabajadores por tres meses y multaran a las que aumentaran precios en forma desmedida, en momentos en que la inflación orillaba el 40 por ciento anual. "Estás más kirchnerista que Kirchner", lo cruzó Mauricio. Y pasaron a otra cosa. Aun así, el compromiso antidespidos se firmó un mes después. (...)

Periodistas

- Noelia Barral Grigera nació en Lomas de Zamora en 1979 y es periodista especializada en política. Estudió la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLZ, adonde dio clases de periodismo gráfico, y cursa la maestría en Ciencia Política y Sociología en FLACSO. Integró la redacción de la agencia Noticias Argentinas y colaboró con revistas y publicaciones especializadas en política. Es periodista parlamentaria en El Cronista y columnista en No Somos Nadie (Radio Metro).

- Esteban Rafele nació en Buenos Aires en 1980 y es periodista especializado en economía. Se recibió de licenciado en Ciencias de la Comunicación en la UBA y cursó la maestría en Periodismo de La Nación y la UTDT. Pasó por las redacciones de El Cronista, La Nación y BAE. Es coautor de Los Patrones de la Argentina K (Planeta, 2013). Trabaja en Todo Noticias como editor de Economía del sitio TN.com.ar.