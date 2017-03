Artana: “Nos endeudamos para sostener un consumo que teníamos con otros precios”

El economista de FIEL Daniel Artana aseguró hoy que “la herencia K” dejó un “legado cultural” que valoriza “el consumo y no la inversión”, y que por eso se están sosteniendo los niveles de los momentos en que la soja cotizaba en torno de los u$s 600 dólares la tonelada y Brasil no había caído en la peor recesión de su historia.

“La herencia k fue muy pesada en lo económico y en lo cultural, porque todos dicen que hay que motorizar el consumo y no las inversiones”, dijo el economista, y apuntó: “Nos estamos endeudando para sostener niveles de consumo que eran posibles cuando teníamos otros precios de nuestros productos y Brasil en otras condiciones”.

Artana participó junto a Orlando Ferreres, Daniel Heymann y Roberto Frenkel en un panel del Congreso Económico Argentino, en el marco de la Expo EFI, en el que los cuatro destacados economistas expusieron su visión sobre la coyuntura económica y en el que coincidieron en el que el gasto público es uno de los desafíos principales del Gobierno.

En su exposición, el analista de FIEL advirtió: “La pregunta es si esto transitorio. Si el shock es permanente, la cuenta de la tarjeta de crédito hay que pagarla. Es difícil que vuelva la soja a 600 dólares la tonelada y tampoco Brasil con el tamaño en dólares que tuvo. Así que tenemos que ir corrigiendo”.

“Tenemos una recuperación que nos vuelve a poner en un nivel de 2011, porque este año la economía va a crecer en torno del 3%. La clave es cómo hacemos para salir de esta trampa de estancamiento con inflación alta”, indicó.

Sin embargo, señaló que hay “cierta fragilidad en los flujos (…) porque hay déficit fiscal y déficit externo” y “ambos están interrelacionados”.

“El déficit fiscal fue de 15.000 millones de dólares y tampoco hubo inversión extranjera directa. Como no había muchas reservas, se empezaron a endeudar. El 40% de déficit se explica por gastos en turismo por veraneo en el exterior”, detalló.

Al finalizar, Artana indicó que el “gobierno no puede darse el lujo de anunciar un programa fiscal y no cumplirlo”.