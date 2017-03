Frigerio: “Estamos dejando atrás lo peor y los paros pone en riesgo la recuperación”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , cuestionó la movilización de la CGT, agrupaciones sociales y de izquierda contra el Gobierno y sostuvo que “llama la atención” que los gremios quieran convocar a una huelga general cuando las variables económicas muestran una recuperación.

“Fue un acto que trascendió al sindicalismo; yo vi muchas caras de funcionarios precisamente responsables de haber llevado a la Argentina a esta situación, y todos ellos estaban reclamando cambios a un gobierno que acaba de asumir, hace poco más de un año”.



Frigerio sostuvo que “en esta Argentina que se pone de pie, empiezan los paros y las marchas” por lo que “no podemos dejar de pensar que está teñido de un año electoral, que se anticipó demasiado, pero no es el momento de la mezquindad ni de la partidocracia”.



Finalmente, sobre los despidos registrados en los últimos meses, admitió que “seguramente hubo empresas que no cumplieron con lo acordado, pero el problema pasa por la débil representación de aquellos que nuclean a los empresarios” aunque aclaró: “Son cuestiones puntuales que no hay que discutir con estas escenas llenas de violencia”.