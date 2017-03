Buryaile: “Venezuela le debe a Sancor más de $ 1000 millones”

El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, detalló que el problema que tiene la compañía Sancor “es un profundo endeudamiento que hace que el costo financiero sea altísimo”. Dijo que desde el Gobierno están dispuesto a colaborar, pero advirtió que la deuda que tiene Venezuela con la compañía supera los 1000 millones de pesos.

“Sancor hace bastante tiempo que viene a los tumbos, con problemas financieros y con productores, pero en los últimos años los problemas han llegado a tal magnitud que en algún momento el Gobierno anterior pensaba venderle la empresa a Venezuela”, contó esta mañana en diálogo con radio Mitre el funcionario. “Pero lo que hizo fue un contrato de provisión de leche en polvo a un precio exorbitante, que permitió que la empresa se acomodara las calzas y empezara a caminar. Pero nada de eso era sustentable a la luz de lo que es el déficit mensual permanente, dada por cuestiones financieras, costos de financiamiento, estructura.”, amplió.

"El problema de Sancor es que tiene un problema de endeudamiento profundo que hace que el costo financiero sea altísimo”, indicó Buryaile. “Hay un saldo de más de mil millones de pesos que está debiéndole Venezuela” a la empresa láctea, detalló.

"Cuando nosotros asumimos lo que hicimos fue refinanciar un crédito que tenía de $ 250 millones con el Estado nacional y a su vez también le dimos un crédito nuevo de $ 250 millones”, y “a cambio le pedimos que se reestructure, que sea sustentable productivamente”, indicó.

El ministro dijo que si bien desde el Gobierno están dispuestos a colaborar, la ayuda no significa "poner 4500 millones de pesos”. En tanto, destacó: “Nosotros no estamos planteando ninguna salida de Sancor a SA. Esa es una decisión política de los cooperativistas de la empresa que no pasa por nosotros”.

Al finalizar señaló que hoy se reunirá con el presidente de Sancor y con el dirigente del sindicato de "los lecheros" (ATILRA).