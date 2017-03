La CGT negó los rumores: “Nadie nos llamó del Gobierno para reunirnos”

Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato de la CGT, negó hoy los rumores que dicen que habrían recibido un llamado del presidente Mauricio Macri para que no convocaran a un paro general durante la marcha del martes.

“No nos llamó nadie del Gobierno, ni a mí ni mis compañeros del triunvirato, ni tengo conocimiento de que hayan hablado con otro compañero sindical. Me asombran algunas noticias y trascendidos que no tienen fuente que aparecen en algunos medios”, planteó hoy el diputado del Frente Renovador.

“No sé si es una operación o no, pero me gustaría que sean más precisos porque también hablan de discusiones internas que son debates y se plantean como grietas insalvables. Si pretenden dividir al movimiento obrero, se equivocan”, agregó al respecto.

En diálogo con radio La Red, el sindicalista también confirmó que el próximo jueves se reunirán “para definir si hay una medida de fuerza y qué día es” y reveló que nunca pensó en renunciar tras los incidentes que vivió con los manifestantes.

“El éxito estuvo en la cantidad de gente que el movimiento obrero convoco. No en las 500 personas que generaron ese tumulto”, expresó. Además, desafió: “Si tenemos que fijar la fecha la vamos a fijar. Eso no estuvo en discusión”.

Al mismo tiempo, señaló que para que se evite el paro “el Gobierno tiene que anunciar que cambia su política aperturista indiscriminada por una de desarrollo y defensa de la industria; decir que no pone tope a las negociaciones paritarias y dejar de mantener este sistema con altas tasas de interés que solo beneficia a la timba financiera y no a la inversión productiva”.