Galiani: "La economía va a crecer este año 3,6%"

El secretario de política económica Sebastián Galiani dijo hoy que la economía crecerá 3,6% este año. "Si anualizamos la tasa de crecimiento de hoy, la economía en 2017 va a crecer 3,6%", aseguró. Así lo hizo en el Summit Argentina 2017 al tiempo que indicó que "esto se va a notar más en el segundo y tercer trimestre del año" y que va a dejar "una base de crecimiento para 2018".

"Tenemos que mejorar el gasto público en todas sus dimensiones, pero no es sólo tarea de (el Ministerio) de Hacienda, porque una gran proporción no lo hace ni siquiera el Estado nacional, sino las provincias en educación y en salud", precisó Galiani, según la agencia DyN.

El viceministro de Hacienda indicó que "se habla del gran crecimiento del empleo público", pero aseguró que ese aumento "se dio en las provincias".

Comparó que "el gasto público de la Argentina en 2001 era 30 puntos del PBI y hoy es de 45 puntos", y precisó que "este aumento está compuesto por 5 puntos en empleo público, otros 5 en transferencias al sector privado, principalmente subsidios, y los restantes 5 puntos en seguridad social".

"Heredamos un fuerte déficit fiscal, porque no se cobraba por los servicios", subrayó el funcionario, quien destacó que "ahora hay plan trianual para reducirlos".

Galiani indicó que "el año pasado hubo una recesión, con una caída del PBI de 2,3%, fuertemente concentrada entre el segundo y tercer trimestre".

Agregó que también hubo una caída del empleo, y precisó que "se destruyeron más de 100.000 en el primer semestre". Sin embargo, puntualizó que "a partir de agosto (del año pasado) muy lentamente la economía se empezó a recuperar, no se reflejó en el PBI, pero sí se empezó a ver en el empleo".

Explicó que "la recuperación desde agosto hasta fin de enero apenas sirvió para compensar la caída del primer semestre" del año pasado.

El viceministro también se refirió a la situación regional, y afirmó que la prioridad es fortalecer el Mercosur". En ese sentido, destacó que "hay conversaciones iniciadas con la Unión Europea para comenzar un proceso gradual de integración".

Además, indicó que "acelerado por el cambio de política comercial de los Estados Uni dos, también hay conversaciones para sumar acuerdos comerciales con el Pacífico y con México".