La UIA cuestiona a la CGT y al Gobierno y se defiende de acusaciones por despidos

Las denuncias de la CGT sobre la falta de cumplimiento del "pacto antidespidos" firmado en noviembre pasado y las recientes declaraciones de algunos funcionarios respecto de la "falta de representatividad" del sector empresario para comprometerse en cuestiones que no pueden cumplir motivaron la inmediata reacción de la UIA en el primer encuentro del año del comité ejecutivo.



"Si hay algo que está claro, es la representatividad de la UIA, y por eso la convocan. La entidad firmó lo que siempre dijo que podía firmar, con los alcances que tiene. No se podía ir más allá, ni en materia de despidos ni respecto del bono de fin de año", enfatizó a El Cronista el vicepresidente de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, al término del encuentro, que duró unas tres horas y en el que, además, los dirigentes hicieron catarsis sobre el nivel de actividad, la pérdida de competitividad y el incremento de las importaciones.

El empresario, que tiene todas las fichas para suceder a Adrián Kaufmann en la presidencia de la institución, relativizó la cantidad de despidos y suspensiones que hubo en relación con la situación de la industria. "La industria cayó casi 5% en 2016 y la utilización de la capacidad instalada fue del 60%, por lo que la performance muestra que se defendió mucho más el empleo que en la crisis de 2008-2009, donde se perdieron 70.000 empleos", agregó Funes de Rioja. Durante 2016, los despidos alcanzaron los 47.000.

Generaron molestia entre los empresarios las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quienes, en el marco de los cuestionamientos generales a la marcha convocada por la CGT, se solidarizaron en torno al incumplimiento del "pacto antidespidos" firmado con los empresarios a fines del año pasado.

"Probablemente sea cierto que haya habido despidos en sectores que se comprometieron a no hacerlo y lo vamos a denunciar al lado de los dirigentes gremiales", señaló días atrás Frigerio, al agregar que "hay un problema de representatividad empresaria, dirigentes que se sentaban y ellos mismos reconocían que no representaban a los sectores". Por su parte, Peña se mostró en coincidencia con la CGT sobre la preocupación "por la falta de interlocución en el sector empresarial, que está enormemente fragmentada". "Los representantes empresariales plantearon en la mesa de diálogo que no tenían representatividad para firmar el acuerdo, lo que generó incumplimiento. Tiene que haber una representación acorde a este tiempo que vivimos", apuntó.

Si bien el documento implicó un pacto político para evitar los despidos, los empresarios industriales se encargaron puntualmente de firmar un texto que no los comprometiera, justamente porque no pueden inferir sobre 115.000 industrias. Tampoco los sectores de la construcción, comercio o bancos podían asumir que no habría pérdida de empleo. Lo que firmaron fue su voluntad de hacer todos los esfuerzos posibles para "evitar despidos sin causa" hasta marzo. Se trató de un gesto sumamente político.

Un importante dirigente de la UIA sumó otro condimento: "En noviembre, el dólar estaba a $ 16,60 y ahora está a $ 15,60. Además, el Gobierno le quitó el arancel del 30% a las computadoras y se profundizó la caída del consumo. Pasaron cosas en estos meses".

El alza de las importaciones también fue tema de discusión en el encuentro de la UIA. Hubo fuertes cuestionamientos a las cifras expuestas por el Gobierno, que muestran una caída de 7%, cuando esa cifra hace referencia al "valor" y no a las cantidades. En volumen, las compras al exterior crecieron 3,8% el año pasado y puntualmente los bienes de consumo, 17%.

El titular de la Cámara del Calzado y vocal de la UIA, Alberto Sellaro, expuso la situación de su sector, que sufre un incremento del 62% de las importaciones entre enero y febrero respecto del mismo período del año pasado. También se refirieron al tema José Ignacio de Mendiguren, del sector textil; el santafesino Guillermo Moretti; y Carlos Garrera, de la industria metalúrgica. Otro de los que expuso su situación fue el secretario Juan Carlos Sacco, quien desde la industria gráfica alertó sobre la creciente importación de libros.