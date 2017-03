Massa con el correntino ‘Camau’

Rechazan planteo de Lázaro Báez

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, junto a Felipe Solá, se cruzaron con el senador Carlos ‘Camau’ Espínola en Expoagro.El ex intendente de Corrientes quiere ser gobernador y habla con todos los sectores del peronistas, dentro y fuera del PJ.De paso Massa criticó al kirchnerismo por representar una “oposición violenta” tras la marcha de la CGT.La Cámara Federal de Casación Penal le rechazó al empresario Lázaro Báez un recurso mediante el cual se buscaba impugnar la orden de detención en su contra, ocurrida hace once meses en el marco de la causa por la llamada “ruta del dinero K”. A criterio de Casación, “el recurso de hecho no puede hallar viabilidad puesto que no se dirige contra la sentencia de la causa”.