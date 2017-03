Los fondos comunes del blanqueo captaron otros u$s 75 millones

Dos fondos comunes de inversión cerrados recaudaron u$s 74 millones ayer, a pocos días del fin del plazo máximo establecido para la exteriorización de activos dentro del blanqueo. Se trata de un fondo inmobiliario y otro orientado a la inversión en valores negociables de empresas agropecuarias.



Con las dos emisiones de ayer, ya son 6 los fondos del blanqueo (de una treintena de fondos lanzados originalmente) que superaron el umbral mínimo de suscripciones. En total, ya recaudaron casi u$s 275 millones y hoy Cohen cerraría dos fondos inmobiliarios más.

El sábado vence el plazo para la constitución de fondos comunes cerrados dentro del marco del blanqueo. Los sinceradores que inmovilicen sus fondos durante 5% años en estos fondos orientados a la economía real se ahorran de pagar el 15% de multa que impone la normativa (hasta diciembre era el 10%).

Uno de los que cerró ayer su fondo común de inversión cerrado, valga la redundancia, fueron Allaria Ledesma, Argencons y La Caja de Valores con su fondo "Distrito Quartier Puerto Retiro", un proyecto de tres edificios de usos mixtos al lado del puerto porteño. Este fondo consiguió recaudar u$s 62.124.396.

Del total, u$s 31,5 millones correspondieron a cuotapartes clase A, fondos exteriorizados en el blanqueo, mientras que los otros u$s 30,5 millones correspondieron a inversores que ingresaron al fondo con dinero declarado.

Este es el segundo fondo del blanqueo que constituye Allaria, esta misma semana ya había anunciado la emisión de u$s 29,3 millones a través del "Allaria Residencial CasasArg", dedicado a proyectos de vivienda.

"Estamos muy conformes con la atomización de los inversores, porque hubo 118 cuotapartistas diferentes que requirieron un esfuerzo de venta muy importante", dijo Juan Francisco Politi, vicepresidente de Allaria. "Entre los suscriptores, la participación de inversores institucionales es más bien menor, son inversores individuales los que lo fondearon".

La participación de los institucionales –pueden participar aunque no estén blanqueando– en las emisiones de fondos comunes cerrados del blanqueo fue limitada porque las normativas necesarias para que se sumen aseguradoras no llegaron a tiempo.

Recién el martes la Superintendencia de Seguros publicó una resolución que le permitía a las aseguradoras destinar el 18% de su cartera a este tipo de fondos, que son difíciles de valuar porque no son tan líquidos como un bono o una acción (para salvar el problema, permite usar el valor de mercado o de libro de los activos). La autorización llegó algo tarde: los fondos tienen tiempo hasta el 11 de este mes para establecerse.

El otro fondo colocado ayer fue "FIRST Renta Agro" de First Capital Markets. Con u$s 12.227.274, unos dos millones por encima del mínimo.

"Gracias al aporte de tres institucionales, Orígenes, BLD y la Bolsa de Rosario logramos superar el mínimo", dijo Miguel Ángel Arrigoni, presidente de First. El fondo que cerraron ayer es particular: invierte en obligaciones negociables, fideicomisos, cheques y otros valores negociables de empresas agropecuarias, con la idea de alcanzar un rendimiento de entre el 6% y el 9% anual en dólares. De la emisión de First, unos u$s 6 millones fueron de fondos del blanqueo.