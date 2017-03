Cancilleres del Mercosur definen estrategia común para negociar con la UE

Los cancilleres de los países fundadores del Mercosur mantendrán hoy una reunión en el Palacio San Martín con el objetivo de acercar posiciones y unificar la estrategia con la que pretenden presionar a la Unión Europea (UE) para acelerar las discusiones orientadas a sellar un acuerdo de libre comercio birregional, once días antes de que los negociadores de ambos bloques se vean las caras en Buenos Aires.



La canciller Susana Malcorra recibirá esta mañana a sus pares de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa; de Paraguay, Eladio Loizaga, y al flamante ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, que acaba de reemplazar a José Serra. A ellos les propondrá dar "una impronta más política" a la negociación que busca crear un área libre de aranceles entre la región y Europa, en momentos en que reaparecen focos proteccionistas en los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países del viejo continente, que amenaza con entorpecer el diálogo.



Como quien presagia la inminencia de un conflicto, Malcorra mandó un mensaje contundente a los europeos: al hablar en el seminario organizado ayer por la revista The Economist en el Hotel Alvear, la canciller pidió "que el bloque se despierte y entienda que hay una oportunidad histórica dado el vacío de liderazgo en el multilateralismo". También les sugirió no empantanar la discusión en cuestiones técnicas y tener la convicción de que "hay que privilegiar lo político y presionar sobre sectores económicos refractarios a avanzar a un acuerdo".



Uno de esos "sectores refractarios" es la agroindustria, que teme una apertura indiscriminada de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario al mercado común europeo. El capítulo agrícola, cuestionado con fuerza en Francia, facilitaría el ingreso del pollo brasileño, la carne y las frutas argentinas (peras y manzanas a la cabeza) y los productos lácteos y los biocombustibles, entre otros bienes sudamericanos. Para los europeos, la situación sería catastrófica de continuar el embargo que Rusia aplica a los productos occidentales en represalia a las sanciones que Moscú recibió por su actuación en la crisis ucraniana.



El encuentro de negociadores, por concretarse del 20 al 24 de marzo, es la primera cita luego del cambio de escenario que significó el inicio de la administración Trump en los Estados Unidos y las consecuencias que el comercio internacional viene sintiendo desde entonces. Por eso, los cancilleres también prevén conversar sobre la crisis desatada en el Asociación de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) y la posibilidad de impulsar las exportaciones agropecuarias a México. De hecho, la Argentina ya avanzó en ese camino y varios representantes políticos y empresariales se encuentran por estos días en la nación azteca promocionado los productos nacionales en la principal feria alimentaria de ese país.



La expectativa es que los cancilleres también intercambien posiciones sobre el acercamiento a la Alianza del Pacífico, algo impulsado tanto por la Argenti na, en ejercicio de la presidencia temporal del Mercosur, y por Brasil, que conducirá la unión aduanera en el segundo semestre.