Con negocios por $ 9275 millones, marcó un récord el volumen en la bolsa porteña

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires alcanzó ayer un nuevo récord de volumen de negocios por $ 9.275,7 millones, cerca de u$s 600 millones, un nivel que la plaza local no alcanzaba desde los años 90, confirmaron desde la entidad.

Los bonos y cauciones fueron los protagonistas de este nivel máximo de operaciones. En títulos públicos se sellaron negocios por $ 6.968,9 millones mientras que las cauciones movieron $ 1.908,8 millones.

En una rueda irregular, con alzas y bajas, el principal índice accionario cerró casi lateralizado en 0,08% en 19.232,61 puntos.

En el segmento de acciones se negociaron $ 353 millones, dominado preferentemente por las compañías energéticas. Petrobras Brasil, que retrocedió 6,68% y registró el 26,2% del total operado, secundada por YPF (8,1%) y Pampa Energía (6,6%).

La fuerte baja de Petrobras Brasil estuvo atada no sólo a una caída de los precios internacionales del crudo sino también a que el regulador de Brasil le solicitó a la firma que vuelva a presentar los reportes financieros de 2013 al 2015.

El dólar siguió recuperando posiciones y subió a $15,90 para la venta, ante la percepción de los inversores de que el billete minorista está barato. La moneda minorista ya registró un incremento de 16 centavos en las últimas dos jornadas.