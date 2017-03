En pocos días minoristas podrán comprar acciones del nuevo mercado

"En los próximos días Byma saldrá a oferta pública". El anuncio del presidente de la CNV, Marcos Ayerra, sorprendió ayer en ExpoEfi, ya que desde el año pasado desde la Bolsa y el Merval vienen diciendo que Byma (que comprende a la Bolsa, el Merval y la Caja de Valores) saldría a la luz próximamente, y eso siempre se demoraba.



"Nos quedan muy pocos pasitos administrativos, estamos muy cerca de cruzar la luz del túnel, ya nos quedan pocos pasos para cumplir con la oferta pública, aunque no será un IPO normal, porque ya los tenedores tienen las acciones", revelan fuentes involucradas en la negociación, en estricto off the récord.

Según pudo averiguar este diario, entre la semana que viene y la otra Byma tendrá ofertabilidad pública por parte del regulador, por lo que se estima que en abril ya va a tener cotización firme, precio y estructura de oferta y demanda. La Bolsa está obligada a desinvertir en 90 días un 10%, que le venderá a socios y empleados, y otro 10% dentro de un año, pero el precio al que saldrán, según la valuación técnica, lo tienen guardado bajo siete llaves.

Algunos datos para tener en cuenta: el patrimonio de Byma es de $ 3000 millones, el Merval ganó durante el año pasado $ 950 millones, y la última acción VALO (del Merval) que se vendió a mediados de febrero fue en $ 35,5 millones. Desde entonces hay llamados a plaza prácticamente todos los días, con uno que quiere comprar (Santander) que oferta $ 35 millones, pero del otro lado no aparece nadie. O las puntas son tan grandes que el único que se asomó fue Balanz, pidiendo $ 45 millones.

Por cada acción de VALO los 183 accionistas recibirán 250.000 acciones de Byma, mientras el Merval se queda con el Banco de Valores y los tres pisos (octavo, noveno y décimo) del edificio de la Bolsa de Comercio en la calle 25 de Mayo. De ahí que se diga que el Mercado es un garante en real estate.

¿Qué puede pasar con el precio de la acción? Si la Argentina se convierte en emergente, debería tender a subir, porque a los inversores extranjeros les darían luz verde para ingresar. Por lo tanto, si la demanda de compra es muy fuerte, y la oferta de venta restringida (ya que son pocos los que las tienen) el papel debería tener un recorrido alcista. Recién cuando la demanda de compra se empiece a satisfacer el precio se amesetará. "Es compradora la acción del Merval: la verdad indica que los 20 o 30 que ya quisieron vender lo hicieron. Ahora el mercado sigue siendo comprador, ya que suelen comprar los fondos de Brasil de siempre", advierten en la City.

En tanto, en la Comisión Nacional de Valores buscan un esquema de categorías de agentes que permita que todos participen, pero que cada uno esté capitalizado y tenga estructura de control para cubrir los riesgos que genera. Por eso prevén elevar de $ 3,5 millones a alrededor de u$s 1 millón el requisito de patrimonio mínimo para ser agente de bolsa.

Por otra parte, planean autofinanciarse a través de un pequeñísimo porcentaje por el trade que se realice. Será como los fees que cobra el Mercado de Valores: va en el costo que el inversor paga por operar y va a ser muy chico, pero se lo cobrarán por cualquier tipo de operaciones, tanto de fondos comunes de inversión, renta fija, renta variable, colocaciones primarias y fideicomisos.

Los datos de Ayerra

"No se puede tener un crecimiento sostenido sin un mercado de capitales desarrollado", dijo ayer Ayerra y apuntó a que "el momento para lograrlo es ahora ya que el país lo necesita".

"Los países que tienen un mercado de capitales desarrollado tienen riqueza", aseguró y exhibió los avances del mercado en 2016: 92% de crecimiento en la emisión de compañías argentinas; recuperación de 30.000 inversores con cuentas activas; 45% de crecimiento en dólares del comercio de los cinco mercados regulados por la CNV.

"Fue un año de arranque lento y pese a eso las emisiones de compañías argentinas crecieron 92% en pesos, completando un total de u$s 13.000 millones; en los últimos 5 años se perdió la mitad de la base de inversores con cuentas activas de caja de ahorro, este año recuperamos 30.000", dijo y precisó que en cuanto a los fondos comunes de inversión "empezamos el año con 120.000 y terminamos el año con 200.000 cuentas abiertas".

"Sobre el crecimiento de 2017 somos muy optimistas. En los primeros dos meses se emitieron $ 50.000 millones, hemos cuadruplicado la cantidad de emisiones, se está acelerando el crecimiento", admitió.