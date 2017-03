Advierten sobre problemas cambiarios

Al disertar en el Congreso Económico Argentino que se realiza en el marco de la ExpoEFI, el economista Miguel Kiguel aseguró que la regulación ahora debe llegar desde el mismo mercado y por ahora no se ve en el horizonte un cambio de tendencia. Sostuvo además que la Argentina tiene "un problema cambiario que no es de fácil solución" y consideró que mientras las actuales condiciones se mantengan el súper peso va a seguir. "El tipo de cambio hoy lo define el mercado no se le puede pedir al Gobierno devaluar, ya que no es el Banco Central el que lo fija", explicó durante su disertación. Subrayó que "mientras entren y entren dólares para financiar el déficit, a lo que se suma el blanqueo y los dólares del campo va a ser difícil cambiar la tendencia".



Kiguel consideró que la reactivación "está empezando hoy y habrá sensación de bienestar recién por el tercer trimestre". Aseguró por otra parte que "el gran desafío es que llegue la inversión, en la medida que venga va a permitir que el sector privado lidere el crecimiento y no el sector público como pasaba hasta ahora".