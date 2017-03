El nuevo marco legal para Vaca Muerta ayudará a acelerar las inversiones

El nuevo marco legal y laboral acordado para la explotación del reservorio de Vaca Muerta permitirá acelerar alguna inversiones, aunque todavía hay que completar otras asignaturas, como las obras de infraestructura necesarias para hacer salir la producción, una adecuación de la estructura impositiva que haga más llevadera los desembolsos iniciales y una logística que no desborde los costos.



Para hablar de las perspectivas de desarrollo del mercado energético, El Cronista convocó en el marco de la Expo Efi (Economía + Finanzas) que se realizó ayer en el Hotel Hilton, a un panel de CEOs de las principales petroleras internacionales con inversiones en el país. De la charla, moderada por Hernán de Goñi, director periodístico de El Cronista, participaron Daniel De Nigris, gerente general de Exxon Mobil Argentina; Teófilo Lacroze, presidente de Shell Argentina, y Jean Marc Hosanski, director general de Total Austral.



Los ejecutivos coincidieron en que Argentina tiene el potencial de recuperar el autoabastecimiento y volver a exportar energía, y destacaron que -a pesar de una coyuntura de precios del petróleo a la baja- "Vaca Muerta es competitiva a largo plazo".



"Los precios del crudo van a tardar en recuperarse", comentó Lacroze, de Shell. "A pesar de esto estamos invirtiendo u$s 300 millones junto con YPF en Vaca Muerta. Pero nuestro proyecto en Argentina tiene que ser competitivo frente a otros proyectos que tenemos en Canadá y Estados Unidos. Creo que uno de los grandes aciertos de esta gestión es ir a precios de mercado, para manejarnos en igualdad de oportunidades por proyecto", destacó.



"El mercado del petróleo es cíclico —apuntó De Nigris, de ExxonMobil—, puede subir a más de 60 el barril o bajar a menos de 40. Pero la tendencia a largo plazo es la que marca la evolución de la demanda mundial. Por eso es importante tener proyectos que resistan los ciclos. Al final del día, Argentina competirá con otros mercados que no tienen el precio subsidiado", destacó.



Hoy "el 80% de la matriz energética argentina está basada en fósiles, y más de un 50% en gas", apuntó Hosanksi, de Total. "Para aprovechar el potencial de gas no convencional en Vaca Muerta, será fundamental la inversión conjunta del Estado y las empresas en la ampliación de la red".



Uno de los principales cuellos de botella para del mercado energético, es la falta de infraestructura (rutas, oleoductos, puertos). "Si hacemos 1000 pozos por año, eso implica multiplicar por siete nuestra actual producción, lo que requiere mejorar la logística de insumos (agua, arena, productos químicos), como plantas de separación de petróleo y gas y un oleoducto para exportar, porque ahora lo estamos haciendo por camión, pero eso no es sostenible", comentó Lacroze.



Los ejecutivos coincidieron en que hay lugar para nuevos jugadores en Vaca Muerta. "Pero deberán tener capacidad técnica para maximizar la productividad", advirtió De Nigris. "Hay oportunidades, pero para los que llegan después son más caras", agregó Lacroze. "No hay techo para la llegada de inversores porque los recursos son inmensos. La competencia vendrá por los costos", subrayó Hosanksi.



Pese a que su negocio son los hidrocarburos, los CEOs destacaron que sus empresas están incursionando en las energías limpias."Exxon tiene proyectos en renovables, pero el foco sigue siendo petróleo y gas", declaró De Nigris. "Shell es hoy líder en biocombustibles en Brasil y tiene proyectos en solar, eólica e hidrógeno", apuntó Lacroze. "En Total creemos que hay que inyectar más renovables en la matriz energética para cumplir con los compromisos de la Cumbre Climática, pero por ahora no van a sustituir a a las fósiles", concluyó Hosanski.