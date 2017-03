China tiene primer déficit comercial en tres años

China aumentó un 38% sus importaciones y registró en febrero el primer déficit comercial en tres años. Según la oficina de estadísticas oficial, el saldo negativo de u$s 9150 millones fue consecuencia del alza de los precios de las materias primas y el aumento de la demanda interna.



Las exportaciones, por otro lado, cayeron un 1,3% en febrero.



El gigante asiático intenta reorganizar su economía desde un modelo basado en las exportaciones y la inversión pública hacia otro fundado en el consumo interno.



"El déficit comercial, junto al aumento de las reservas de divisas extranjeras sugiere que las fugas de capital se han frenado bruscamente", indicó Julian Evans-Pritchard de China Economist.



China compite con Estados Unidos como líder del comercio mundial y la salud de su economía, que el año pasado creció a su menor ritmo en un cuarto de siglo, afecta a todo al planeta.



El dato de febrero llega además en un contexto de incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos luego de la llegada de Donald Trump a la presidencia, que aboga por el proteccionismo y podría desatar una guerra comercial con China.



El mandatario norteamericano acusa al gigante asiático de manipular arbitrariamente su moneda y de llevar a cabo prácticas comerciales injustas que destruyen empleos en Estados Unidos. Por ese motivo, amenaza con imponer importantes aranceles a los productos chinos.



A pesar del déficit global, China mantuvo en febrero un superávit comercial con Estados Unidos de u$s 10.400 millones.



Según Betty Wang, de ANZ Research, el déficit de febrero "probablemente no se mantendrá" e "indica pocos cambios en la dinámica comercial china".



"Creemos que China volverá al superávit comercial en los próximos meses", indicó.



China recortó en las últimas horas sus previsiones de crecimiento para 2017 hasta un 6,5%.