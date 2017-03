Apple y Samsung responden al hackeo que denunció WikiLeaks

Apple sostiene que está trabajado rápido para resolver las vulnerabilidades del iPhone y otros productos después de que WikiLeaks publicó material que muestra que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estaba recopilando malware para hackear esos aparatos.



"Si bien nuestro análisis inicial indica que muchos de los temas filtrados ya fueron emparchados en el último iOS (sistema operativo de iPhones y iPads), seguiremos trabajando para abordar rápidamente cualquier vulnerabilidad", dijo Apple.



"Estamos fuertemente comprometidos con la protección de la privacidad y seguridad de nuestros clientes. La tecnología empleada en el iPhone de hoy representa la mejor seguridad de datos que existe para consumidores, y nosotros trabajamos constantemente para mantenerla de esa manera. Siempre pedimos a los consumidores que descarguen el último iOS para estar seguros de que tienen las últimas actualizaciones de seguridad", aclaró.



Los documentos de WikiLeaks pretenden mostrar un arsenal de malware utilizado por la CIA para ingresar a iPhones y aparatos Android individuales, como también a televisores inteligentes de Samsung.



Muchas de las vulnerabilidades de Android están vinculadas a versiones anteriores del sistema operativo, que fue desarrollado por Google para smartphones y tablets. Google, que fabrica el software Android para teléfonos inteligentes, no puso ser consultado.



Lee Seung-woo, analista de IBK Securities, restó importancia al impacto que puede tener el informe de WikiLeaks en Samsung, que en los últimos meses se vio obligado a sacar del mercado un producto y sufrió el arresto de un líder de facto. "Las afirmaciones subrayan los riesgos básicos de usar aparatos inteligentes, y no fallas de Samsung. No creo que la gente deje de comprar televisores por eso, especialmente cuando otras compañías también fueron mencionadas", agregó.



Las más poderosas de esas armas son los llamados "ataques de día cero" –el código que aprovecha fallas nuevas de un software aún no identificadas, que podrían crear puertas traseras secretas a usarse durante largos períodos.



Gus Hosein, director ejecutivo del grupo de campaña Privacy International, dijo: "El hecho de que el gobierno norteamericano estuvo identificando maneras de debilitar la seguridad de aparatos comúnmente usados por los consumidores –y hasta está hablando de hackear autos– va en contra de la respuesta de la administración Obama a las revelaciones de Snowden



"Ellos prometieron que si las agencias de inteligencia se enteraban de cualquier vulnerabilidad de día cero, notificarían a las compañías para que esas heridas abiertas en los sistemas fueran cerradas".



Según WikiLeaks, las herramientas cibernéticas de la CIA más recientes apuntaron a la versión 9.2 del software iOS de Apple.



Esa fue reemplazada por una versión actualizada de iOS el año pasado –la última es 10.2– y "casi el 80% de los usuarios corren la última versión del sistema operativo", según Apple, por que estarían protegidos de las antiguas formas de software malicioso.



Muchos propietarios de aparatos con Android de Google, por el contrario, usan viejas versiones del software.



En Samsung, cuyas TV inteligentes se vieron comprometidas según el informe, aseguran que "proteger la privacidad de nuestros consumidores y seguridad de nuestros aparatos es prioridad número uno" y que estaban estudiando el asunto. No quisieron precisar si sabían de las vulnerabilidades de sus smart TVs o que las agencias extranjeras estaban husmeando.



Hosein dijo: "Somos todos realistas, y dudo que eso sorprenda a alguna compañía tecnológica. Desafortunadamente, la seguridad perfecta es imposible y es una constante carrera armamentística contra los hackers. Es solo que Apple debería estar en una carrera armamentística con su propio gobierno".