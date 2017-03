Automotores: los ganadores de la carrera de los seguros

Son el motor de mercado y no se detienen. El ramo automotor concentra el 44% de las primas de los seguros patrimoniales y el 35% del total del mercado. Avanzan con paso firme en una pista con muchos obstáculos, pero siempre llegan a la meta: a pesar de la recesión de la economía, según las estadísticas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), sus primas crecieron un 36,41% entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016.



El año pasado no fue el mejor para la industria automotriz. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en el país se fabricó un 10% menos de autos que en 2015. Las ventas a concesionarias, en cambio, aumentaron un 22,9%. En enero, salieron al mercado 26.762 unidades de producción nacional, un 50,5% más que en el mismo mes de 2016, pero un 33,2% menos que los que se fabricaron en diciembre. Las perspectivas parecen ser mejores. Según la Asociación de Concesionarias (Acara), en enero se patentaron 92.945 0 KM, 60,9% más que el mismo mes del año pasado y 128% más que en diciembre.



"La evolución del seguro está muy vinculada al desarrollo económico del país, de ahí la relevancia de la coyuntura económica, los avances y oportunidades que generen reformas, leyes, entre otros. Tenemos muy buenas expectativas para este año, apuntamos a crecer en riesgos siempre manteniendo la rentabilidad", afirma Rodolfo De Marco, director Comercial de Mapfre Argentina. El ramo es uno de los fuertes de la compañía, que tiene 13,2 millones de conductores cubiertos en todo el mundo. En el país, tienen más de 240.000 autos asegurados y el ramo les representa, en cantidad de pólizas, un 39% del mix de la cartera local.



Mauro Zoladz, Head of Customer Proposition de Zurich Argentina, coincide en que 2017 será mejor: "Nuestras expectativas son optimistas. Esperamos un crecimiento de la economía, con proyecciones de una mayor propensión por parte de las personas a estar mejor y más protegidos".

Vender más allá de la ley

En un país con una cultura aseguradora fuertemente patrimonial, las primas automotores arrancan con la carrera ganada: junto con los riesgos del trabajo, los seguros sobre vehículos y conductores son el ramo que más pólizas obligatorias concentra. Los CEOs de las principales compañías coinciden en que los seguros exigidos por la Ley de Tránsito son una excelente oportunidad para generar conciencia aseguradora. Y en los últimos años, los extras de RC contra terceros, también han crecido."La comercialización de productos con coberturas no obligatorias está ampliamente difundido en nuestro mercado. Los planes con coberturas de casco, ya sean totales como parciales, han crecido significativamente en los últimos años", asegura Claudio Dulfano, director Técnico de La Caja. El 93% del portafolio automotor de la compañía tiene coberturas de casco, además de las exigidas por ley. "Abarcamos todas las coberturas disponibles en el mercado. Desde Responsabilidad Civil hasta planes Todo Riesgo", agrega el ejecutivo."Nuestro foco está en diferenciarnos por producto y brindar un plus de servicio. Escuchamos a los clientes y analizamos las nuevas tendencias", dice Zoladz. Su compañía vio el nicho del cambio climático y lanzó Zurich Weather. La cobertura brinda protección ante cualquier tipo de evento climático en todo el país, contemplando hasta la suma asegurada del vehículo y sin franquicia. "Cubrimos granizo, rayo, inundación, huracán, vendaval, tornado, terremoto e incendio forestal. El producto se incluye, de manera automática, para todos los clientes que cuenten con productos Todo Riesgo y Terceros Completo Premium con Granizo", explica.Por su parte, Federación Patronal, la primera en el ránking que elabora la SSN en base a la cantidad de vehículos expuestos a riesgo, ofrece la cobertura Interasegurados que, para el caso de colisión entre sus asegurados, cubre los daños propios de quien haya ocasionado la colisión aunque tenga contratado un seguro contra terceros solamente. El ramo representa el 65% de la producción de la compañía. "Estamos cubriendo más de 1 millón de clientes y algo más si lo contabilizamos en unidades", explica Fernando Vallina, su sub Gerente General".El ejecutivo adelanta que una de sus estrategias es apostar al contacto con los productores: "Es muy importante para nosotros mantener un alto nivel de servicios con estos, que son quienes en definitiva producen las ventas". Y agrega: "Las nuevas tecnologías desembocarán en nuevas modalidades de cotización de seguros de autos, por la mayor utilización de información, al punto que tal vez se deje de cotizar por lo que sucedió en los años anteriores, para hacerlo sobre lo que está sucediendo hoy en la conducción de un vehículo. También en la apertura de un nuevo mercado de Responsabilidad Civil para cubrir a las terminales automotrices sobre fallos en los sistemas provistos en los vehículos que sean las causales de un accidente, aunque eso no sea un seguro de Automotores precisamente", apunta Vallina.

Servicio personalizado

En un mercado tan masivo como el de vehículos (en el país hay 11.014.139 vehículos expuestos a riesgo) para muchos la estrategia es la personalización y los productos "a la carta". Dentro de las coberturas de Terceros Completo, Mapfre ofrece Póliza 10, un seguro que cubre inundación, granizo y todos los cristales y daños parciales al amparo de robo total, entre otros. "También dentro del rubro contamos con la Póliza Activa. Dicha cobertura permite al asegurado armar la póliza de su auto, a su medida y elección", dice De Marco.Dentro de los productos "a medida" Zurich ofrece Go, una póliza que brinda un auto sustituto por 30 días en caso de robo o destrucción total, con kilómetros ilimitados o el acarreo a 2.000 kilómetros. "Sus beneficios están incluidos en las nuevas contrataciones de cobertura Todo Riesgo", agrega Zoladz. La compañía también ofrece adicionales combinables, de acuerdo al nivel de exposición del conductor. "Pueden contar con coberturas como Terceros Completo Premium, Todo Riesgo con Franquicia Variable, Todo Riesgo Taller Zurich, Beneficios 0km; y la cobertura opcional de Robo Contenido, que protege los bienes personales dejados en el auto en caso de robo total o parcial, hurto total del auto o como consecuencia de intento de robo", detalla el ejecutivo.Todos coinciden en que todavía quedan muchos nichos por explotar. "En la Argentina se va a acelerar el desarrollo de la infraestructura para instalar las nuevas tecnologías, como las Telematics, relacionadas a la recolección de datos de acuerdo a la performance del vehículo y a la del asegurado mientras está manejando, o sistemas de análisis de modelos predictivos. Al mismo tiempo, vemos la oportunidad de usar las tecnologías para mejorar el servicio y para actuar en ámbitos como la prevención, el servicio de reparación o el seguimiento de los servicios de arreglo y atención al cliente", señala Zoladz.La Caja lanzó el producto Telemática. "Ofrecemos a nuestros clientes un descuento en su tarifa y un dispositivo que opera como recuperador frente a robo, se conecta a una app en los teléfonos móviles para brindar diversos beneficios", explica Dulfano. El producto se mete en un terreno que viene avanzando a nivel mundial: la big data. Además de actuar de GPS en un posible siniestro el dispositivo permite analizar el comportamiento de manejo del cliente. "Este último aspecto posibilitará, por un lado, ofrecer mayores descuentos a los buenos conductores y mejorar los indicadores de accidentología con los que contamos", agrega el ejecutivo.En la Argentina, la inseguridad es el primer disparador para contratar una póliza patrimonial. De allí la buena performance que tienen los extras contra todo riesgo. Más allá de la coyuntura, en el mundo los equipos de producto de las aseguradoras se rompen la cabeza pensando en pólizas para el bajo riesgo. La tecnología automotriz avanza hacia vehículos más seguros y siniestros cada vez más previsibles.El año pasado la consultora Celent publicó el informe "El fin de los seguros para auto ¿Escenario o predicción?". La investigación proyecta cómo será la evolución de los sistemas de inteligencia automotriz en los próximos 15 años. De aquí a 2020, Celent pronostica que en América del Norte y Europa cada vez más usuarios comprarán autos equipados con telemática y sistemas avanzados de asistencia al conductor. De 2021 a 2025, la investigación asegura que la fabricación de autos con este tipo de dispositivos va a contar con apoyo gubernamental. Para 2030 se generalizará el uso de vehículos con tecnología driverless.Por otra parte, la Comunidad Económica Europea estableció para el año próximo la obligatoriedad de que cada vehículo salga al mercado con un sistema de emergencia e-Call, que llama al número 112 sin la intervención del conductor cuando detecta que se ha producido un accidente grave.El escenario parece lejano para un país preocupado por los robos, el valor de los repuestos importados, la inflación o el fraude en los siniestros como el nuestro, pero tarde o temprano llegará. "Los autos automáticos con alto potencial de seguridad, llevarán a que se trabaje en los microseguros, que refieren a asegurar objetos por un tiempo corto acorde a la vivencia del momento. Por ejemplo, un persona se va el fin de semana y se lleva su bicicleta y puede contar un seguro especial para atravesar esa experiencia de manera segura", afirma Martín Ferrari, CEO de 123Seguro.La industria se encamina a una curva tecnológica imposible de evitar. Mapfre acaba de lanzar una plataforma de e-commerce para sus coberturas Básica In y Xpress Car. Permite a los clientes cotizar, emitir e imprimir la póliza de su auto en el acto y desde su casa. "Esta nueva modalidad representa un diferencial dentro de la industria y está en línea con las nuevas tendencias de consumo, así como con la estrategia de la empresa, que tiene entre sus pilares, la transformación digital y la multicanalidad. Nos planteamos la posibilidad de distribución por diferentes canales, de comercialización y de servicio, para que el cliente tenga siempre la opción de elegir el que le conviene en cada momento", dice De Marco.Aún queda mucho por explotar. "En la Argentina, la cultura aseguradora ha ido aumentado, pero falta mucho camino por recorrer en los seguros no obligatorios", advierte De Marco. Los avances en seguridad automotriz, pero también los cambios sociales y climáticos seguirán abriendo puertas en un ramo en el que queda mucho camino por recorrer.