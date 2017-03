Subastan en Capital un terreno del Ejército y buscan obtener más de u$s 20 millones

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) difundió la subasta de un nuevo terreno público en una zona clave de la Capital Federal. Se trata de un predio de casi 5200 metros cuadrados en Campos Salles y Arribeños, en el barrio de Nuñez. Está rodeado de torres residenciales de lujo, donde el valor inmobiliario supera los u$s 4500 por metro cuadrado. Su ubicación tiene un potencial adicional, está ubicado frente al Tiro Federal donde se proyecta crear el Parque de la Innovación, un mega emprendimiento oficial que concentrará centros de estudios y de investigación, residencias y zonas de recreación impulsado por el gobierno porteño que intenta tener su propio Silicon Valley.



La subasta de este terreno en Nuñez se llevará adelante el 16 de marzo y tiene un precio base de u$s 17 millones. Pero fuentes vinculadas a la operación confían en que no se venderá por menos de u$s 20 millones. La estimación está basada en que allí pueden desarrollarse inmuebles mixtos (residencias y de oficinas), y por la zonificación se podrían construir cerca de 20.000 metros cuadrados.



Actualmente, el predio está ocupado por la firma Bmax (que alquila canchas de fútbol) por un contrato que oportunamente celebró con el Estado Mayor General del Ejército. El plazo de ese contrato ya está vencido y aunque la firma intentó comprar el predio por ser un legítimo ocupante, el gobierno de la Ciudad decidió llevarlo a subasta para transparentar la venta.



Con esa empresa ya se suscribió un convenio de desocupación, que se hará efectivo el 31 de marzo del año próximo "libre de enseres y personas, en buen estado de aseo y conservación, con la totalidad de las obras y mejoras que hubiere realizado", según se explica en el pliego de la subasta. Bmax además, está obligada a pagar en concepto de contraprestación por la ocupación del inmueble hasta la fecha de su restitución, $ 124.500 mensuales.



Para los desarrolladores interesados en este inmueble, esa ocupación no sería problema en principio ya que se descuenta que los trámites, planos y todo lo que debe realizarse antes de comenzar cualquier construcción demora hasta un año. En ese tiempo además, no se necesitará hacer un mantenimiento de la propiedad ni utilizar presupuesto para la seguridad dado que continuará en funcionamiento.



En el mercado, ya hay varios interesados en participar de la subasta. Se calcula que con el precio estimado el valor de incidencia de la tierra en el proyecto es de u$s 850. En terrenos de esas características, de los que además hay muy pocos actualmente en la Capital Federal, la incidencia supera los u$s 1500.



Si el valor de la construcción oscila también los u$s 1500, como explica Damian Tabackman (responsable del criterio inmobiliario incluido en el proyecto urbanístico que ganó el concurso del Parque de la Innovación), el margen que se obtiene por metro cuadrado en el eventual desarrollo que se genere será muy alto.



En el edificio Chateau, ubicado en la manzana contigua al terreno que sale a subasta, están a la venta departamentos a valores que superan los u$s 4500.



Hoy mismo el inmueble de Campos Salles estará en exhibición mientras que la subasta se llevará a cabo el jueves 16 al mediodía en la sala "Néstor Kirchner" de la AABE. Se necesita inscripción previa para participar.