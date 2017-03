Mejoras para las agencias de turismo

El Instituto Asegurador Mercantil anunció la incorporación de mejoras en la plataforma digital para una gestión más ágil del seguro de caución para agencias de turismo. Se trata de una cobertura renovable anualmente que permite dar cumplimiento a las exigencias del Ministerio de Turismo (Mintur), en términos de fondos de garantía. El seguro de caución de agencias de turismo se constituye por el monto exigido por el ministerio, de acuerdo a la actividad y a la cantidad de habitantes de la localidad en la que la agencia opera.



A un año de su lanzamiento, el producto ha ido mejorando su performance online, adaptando su sistema virtual a los requerimientos oficiales y optimizando el proceso de contratación de las pólizas electrónicas con firmas digitalizadas.



Al respecto, María Luz Gómez, gerente Comercial del Instituto Asegurador Mercantil, comenta: "Implementamos mejoras tecnológicas a nivel software y hardware, permitiendo la migración electrónica de datos en tiempo real y el encriptado de la firma digital que avala las pólizas electrónicas que recibe el Mintur en su Sistema Automático de Registro de Agencias (SARA)".

Contratación

En línea, Gómez aclara que "el software realiza la entrega de datos al ministerio de manera electrónica y permite a las agencias visualizar su seguro de caución y descargarlo, ahorrando gastos de correo, traslados y tiempos con el objetivo de simplificar, mejorar y modernizar las tareas y obligaciones de los agentes de viajes".



Además, al contratar una póliza de seguro de caución, la firma pondrá a disposición la misma, enviándola por correo en PDF. También, en cuanto a la verificación de los datos migrados, se realiza de igual forma para eventualmente subsanar las discrepancias que puedan existir con las registraciones formales del Mintur.

Fondo de garantías

Los tipos de Fondo de Garantía están reglados por disposiciones del Mintur y pueden constituirse de diversas formas: dinero en efectivo, títulos de deuda, fianzas o seguros de caución. Este último es el más eficaz y de sencillo trámite para las agencias, que no deben inmovilizar fondos ni patrimonio para la contratación.Los montos requeridos a garantizar dependen del tipo de agencia y su localización, siendo el máximo y más común de $ 47.730.Estas garantías se renuevan el 15 de marzo de cada año y el descubierto de la misma o no presentación en término, produce la caducidad de la Licencia habilitante de la agencia.El seguro de caución se obliga a pagar al Mintur las multas que el mismo aplique a una agencia, de no abonarlas ésta, dentro de los quince días de haber recibido la notificación."El objetivo para este año se orientará a reforzar el camino trazado en términos de fortalecimiento de líneas y personalización de coberturas. Con más de medio centenar de oficinas de atención en todo el país, la compañía ofrece cobertura a más de 21.500 empresas y a 325.000 personas aseguradas a nivel nacional", asegura Gómez. Los principales productos de la firma son los seguros de Personas, que representan el 82% de la cartera con un mayor componente en seguros de vida colectivo, y el 18% de Seguros Patrimoniales."Confiamos en continuar creciendo en nuestros pilares: seguros de Convenio Mercantil, seguros de Accidentes Personales, seguros de Hogar, Cauciones y Responsabilidad Civil. Tenemos la premisa de ir siempre por más, realizando mejoras en nuestros canales y productos, tal como lo hemos hecho recientemente con el Seguro de Caución para Agencias de Turismo", finaliza Gómez.Sofía Wachler