Preocupa el superávit comercial alemán

Trump no es el único. Cuando el presidente estadounidense se quejó del tamaño de la brecha comercial que existe entre su país y Alemania, recalcó un tema que hace tiempo es fuente de enojo no sólo en Washington.



Es un tema que ahora también está alimentando el debate dentro de Alemania, con posibles consecuencias para los lazos comerciales que mantiene el país con el resto del mundo y para el funcionamiento de la economía global.



Las recientes propuestas de los dos principales protagonistas de la campaña electoral de Alemania –que de repente se volvió competitiva– podrían finalmente empezar a reducir el superávit comercial que asusta al resto del mundo usando parte de sus ingresos fiscales a fortalecer la demanda interna.



Los economistas alemanes también están más preocupados por la disparidad entre las crecientes exportaciones y las importaciones relativamente modestas, un desequilibrio que está íntimamente relacionado con las elevadas tasas de ahorro que tiene el país.



Pero la discusión también se introduce en creencias muy arraigadas sobre cómo conducir la economía. "Muchos acá ven que el superávit de la cuenta corriente de Alemania no es un concepto económico, sino moral", contó Marcel Fratzscher, director del think-tank DIW con base en Berlín.



La crítica de Trump era que Alemania es un "gran país industrial" que ha sido "muy injusto con Estados Unidos" porque el comercio entre los dos países es muy desigual. Las exportaciones alemanas hacia Norteamérica superaron las ventas estadounidenses a Alemania en u$s 65.000 millones el año pasado, aunque Trump habló de una suma incorrecta mucho mayor de u$s 800.000 millones.



Peter Navarro, asesor de comercio de Trump, después acusó a Berlín de usar un euro "sumamente subvaluado" para "explotar" a Estados Unidos y sus socios de la UE.



En total, Alemania tuvo en 2016 superávit comercial con el resto del mundo por 253.000 millones de euros, superior al récord del año pasado.



Se cree que el superávit de la cuenta corriente del país –que es una medición más amplia que incluye el stock de exceso de ahorro que los países exportan a otros lugares– llegó más o menos al mismo nivel, el equivalente a algo más de 8% del PBI del año.



El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional expresaron su preocupación frente a una brecha que podría derivar en desequilibrios económicos globales y el riesgo de crisis financieras vinculadas a la deuda.



"Simplemente no hay suficiente demanda de capital en otros lugares del mundo para absorber ese exceso de ahorro sin disminuir los retornos", dijo Mario Draghi, presidente del BCE, aludiendo a la serie de altos superávits comerciales de Alemania. Mantuvo que, por lo tanto, Berlín es en parte responsable de las bajas tasas de interés que tanto odian muchos alemanes.



Fratzscher agregó que la causa fundamental del desequilibrio no son las elevadas exportaciones de Alemania sino la falta de gasto dentro del país: "Es necesario elevar la demanda, y para hacer eso hay que crear políticas que impulsen la inversión privada."