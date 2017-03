Herbalife ganó 5% más que hace un año

Herbalife informó los resultados del cuarto trimestre y ejercicio completo finalizado el 31 de diciembre de 2016.



Michael O. Johnson, presidente y CEO de Herbalife, expresó: ‘2016 fue un año dinámico que batió récords. Nuestros asociados siguen construyendo sus negocios de cara al cliente con éxito y esto se ve reflejado en nuestras métricas de volumen y retención récord. Además, la nueva autorización de recompra de acciones es prueba adicional de nuestro compromiso por mejorar el valor de los accionistas".



La compañía informó un ejercicio completo 2016 récord a nivel mundial con 5600 millones de puntos de volumen, representativo de un aumento de aproximadamente 5% comparado con 2015. Las ventas netas informadas del ejercicio completo 2016 de u$s 4500 se mantuvieron sin cambios, al tiempo que las ventas netas en moneda constante aumentaron un 6%, ambas cifras respecto de 2015. Los ingresos netos del ejercicio completo 2016 de u$s 260 millones, o u$s 3,02 por acción diluida, se comparan con un ingreso ne to de u$s 339,1 millones, o u$s 3,97 por acción diluida, para 2015.