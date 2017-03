El Gobierno designa a Nextel como la cuarta empresa de telefonía celular del país

El Gobierno le dió finalmente hoy a la empresa Nextel el "título de propiedad" que la identifica como la cuarta empresa de telefonía celular del país junto a Movistar, Personal y Claro. Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1299-E del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que le transfiere las frecuencias, bandas a utilizar por Nextel para brindar telefonía celular de 4G. Además, le aprueba el plan de negocios de la empresa propiedad de la operadora de TV paga Cablevisión, a su vez controlada por el Grupo Clarín.

La resolución se ampara en el decreto 1340 del año pasado que dispone como política pública la promoción del uso de las bandas de frecuencias por tecnología LTE por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones móviles. También se refiere a la Resolución 171-E del Ministerio de Comunicaciones del 30 de enero pasado que implemento normas para alcanzar un mejor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia para promover el despliegue de redes y la penetración de la banda ancha en todo el país.

Además, se refiere a la saturación del mercado como otra de las razones para el ingreso de Nextel al negocio de la telefonía celular.

Las frecuencias otorgadas van entre las bandas de 905 MHz y 960 MHz. La empresa igual deberá devolver ciertas frecuencias en su poder para equilibrar sus fuerzas con el resto de las operadoras. Las bandas cedidas a Nextel están valuadas por el Enacom en u$s 178 millones. Pero no es el monto final a pagar por Nextel ya que se deberán descontar el valor de las bandas que devolverá y el plan de negocios que Nextel tendrá que presentar ante el Enacom en los próximos 15 días. Inicialmente las localidades donde desplegar sus redes están en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Chaco, Santa Fe, y Salta. Se trata de 500 localidades o municipios en los que Nextel tendrá que desplegar una red propia. Y también podrá compartir las de sus competidores en otras zonas donde no llegue con su inversión.

De este modo, el Grupo Clarín obtiene su certificado de operador móvil a través de Nextel y luego de que el kirchnerismo le negó está posibilidad durante los años anteriores al gobierno de Mauricio Macri. Ahora resta conocer el plan de negocios y de inversiones que presentará el grupo a las autoridades. Hay que recordar que las otras tres operadoras debieron presentarse a una licitación para ofrecer 4G que los obligó a fuertes desembolsos de u$s 550 millones sólo para participar y otros Miles de millones de dólares más para desplegar sus redes. De esa licitación, Cablevisión fue descalificada para convertirse en el cuarto operador. Ahora lo logra tras la compra de Nextel y el cambio de gobierno.