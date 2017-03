Reparación histórica: jubilados tienen que pedir la actualización de oferta, más allá de lo que figure en web

Los jubilados tienen que tener en cuenta que el beneficio que les ofrece ANSeS en su página web queda congelado a la fecha de la oferta y no considera los índices de actualización o los meses que corren mientras no acepta lo ofrecido. Según explicó el organismo, es "cuestión de tiempo" hasta que se actualice y se terminará abonando al jubilado el monto actualizado.

Por ahora, según relevó el estudio Tróccoli entre sus clientes, existen tres actualizaciones que las ofertas no contemplan.

En primer lugar, tanto el "Haber Actual" informado como el "Haber con reajuste Reparación Histórica" no contempla el aumento por movilidad del 12,96% que comenzó a regir este mes.

En segundo lugar, para aquellos casos en que se hubiera iniciado juicio y el período del retroactivo es menor a los 48 meses que fijó como tope la ley, la oferta del retroactivo no sigue sumando los meses posteriores a su publicación en la web. Por ejemplo, si la oferta fue realizada en enero y se debía al jubilado 35 meses, el retroactivo quedó congelado en ese monto y no suma los meses de febrero y marzo, es decir, 37 meses.

En tercer lugar, para aquellos que iniciaron juicio y se les aplica el tope de 48 meses, la oferta no computa el último haber cobrado, actualizado por la ley de movilidad, sino el del inicio del período actualizado por intereses. Como la tasa de interés pasiva ronda el 16%, se entiende que el haber histórico actualizado es menor al último cobrado.

La ley de la reparación histórica dice en su artículo 7 que para quienes iniciaron juicio se considerará el retroactivo tomando "los meses anteriores inmediatos a la fecha de la aceptación de la propuesta". Así que la falta de actualización presta a confusión.

"La ANSeS está teniendo inconvenientes que afectan los derechos del titular y tienen que ser corregidos de manera inmediata. Si no, lleva a judicialización", dijo el abogado Adrián Tróccoli.

Según explicaron voceros de ANSeS, la actualización de la web "es cuestión de tiempo". Indicaron que los jubilados "que no firmaron no necesitan (hacer) ningún trámite y el impacto se verá reflejado con la cifra reajustada más el 12,96%". En tanto, "los que firmaron reciben el aumento (ya se cargó con los nuevos valores) una vez que homologuen". Confían en que en los próximos días los haberes comenzarán a aparecer actualizados.

Hoy requiere el control de la oferta, sobre todo si el jubilado tiene un juicio pendiente. En tanto, el beneficiario tiene que confiar en la buena fe de ANSeS, que al momento del pago abonará el monto actualizado.