Blanqueo: el Gobierno apuesta al bono a 7 años y extiende posibilidad de suscripción

Tras haber despertado poco interés en su fase inicial, el Gobierno decidió reabrir la posibilidad de suscribir el bono a 7 años para quienes se adhieran al blanqueo y evitar así el pago de la multa. Lo hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado ayer en el Boletín Oficial, con el que extendió el plazo hasta el 31 de marzo.



La fecha original, en la que expiró la posibilidad de suscribir el título a 2023, conocido como "bono mágico" (porque permitía exteriorizar sin pagar multa hasta tres veces lo demandado del bono), fue el 31 de diciembre pasado. Hasta ese momento sólo se habían suscripto u$s 660 millones, según confirmaron desde el Ministerio de Hacienda, de los u$s 5000 millones que se se habían emitido que estaban disponibles.

De hecho, al comparar los u$s 660 millones con los u$s 90.000 millones que habían ingresado al "régimen de sinceramiento fiscal" se evidencia el poco interés que había despertado este título.

Las opciones que había otorgado el Gobierno fueron un bono en dólares a 3 años (Bonar 0% 2019) y el mencionado Bonar 1% 2023, el cual es intransferible y no negociable durante los primeros cuatro años, aunque luego podrá liquidarse en el mercado secundario.

En el mercado consideran que este título no había despertado tanto interés porque no convenía en términos financieros. "Los inversores no tienen interés en posicionarse durante tanto tiempo en un bono que paga 1% anual. Es muy poco premio para soportar el riesgo argentino. Un título con características similares en el mercado debería pagar casi 6% anual en dólares", sostuvo Nery Persichini, de Inversor Global.

Y agregó que "el período de 4 años de inmovilización le adiciona un riesgo de iliquidez que no tienen los bonos que cotizan en el mercado. En este contexto, es mejor pagar la multa correspondiente y, con el capital remanente (85% o 90%), tener la libertad de asignarlo a inversiones no sólo más rentables sino menos riesgosas".

Para Ramiro Marra, de Bull Market, en cambio, las mejores opciones hoy, dado que la multa ascendió y es de 15% de lo que se blanquea, es elegir como primera opción el bono a 2023, si se puede esperar. De otra manera, es recomendable adquirir el Bonar 17 y pagar la multa con este bono. "Con el bono mágico a los 4 años tendría un retorno del 21% y entregando el AA17 del 17% en dólares. Pagar el 15% de la multa nunca fue una opción viable", detalló, aunque reconoció que "la única desventaja de este título a 7 años es que hay que dejar un tercio del capital inmovilizado por 4 años".

Sebastián Arena, director de Bavsa Valores, identificó que en su momento la peor opción era el bono a 3 años (que tuvo un interés casi nulo), y luego le seguía el de 7 años, reabierto ayer.

De todos modos, según su visión, no es que no existan alternativas hoy a pagar la multa del 15% y dijo que esta reapertura tiene que ver más con pedidos concretos de determinados capitales. "Están queriendo mantener la mayor cantidad de vehículos y que ingresen todos los que se pueda", definió.

De hecho, en el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial, firmado por Mauricio Macri y prácticamente todos sus ministros, se detalla que "con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 numerosos contribuyentes han formulado solicitudes para acceder al Régimen de Sinceramiento Fiscal a través de la adquisición de ‘Bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses 1% vencimiento 2023 (Bonar 1% 2023)’, lo que no ha sido posible a tenor de la fecha de vencimiento prevista en la citada disposición legal".