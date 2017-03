El Gobierno creó otro sistema para subsidiar la producción de gas

El Ministerio de Energía oficializó ayer la creación de un programa para acelerar las inversiones en Vaca Muerta y producir más gas no convencional.

Con la Resolución 46-E, el Gobierno se compromete a desembolsar subsidios para las compañías petroleras que operan en la formación patagónica y plasmó, así, el preacuerdo anunciado a principios de este año. Es que el nuevo programa -de estímulo a las inversiones en desarrollos de producción de gas natural proveniente de reservorios no convencionales-fue uno de los puntos pedidos por las empresas para firmar el convenio integral entre productores, trabajadores y Estado, que, entre otras cosas, modificó las condiciones laborales en los pozos no convencionales. Esa adenda todavía no se aplicó en Vaca Muerta, dada la resistencia a suscribirlo por parte del representante de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo.

En la práctica, el programa publicado ayer en el Boletín Oficial funciona como una extensión hasta el 31 de diciembre de 2021 del Plan Gas, creado en 2013 y vigente hasta fin de año. El Estado Nacional fijó el siguiente esquema de pagos para sostener la producción de gas natural no convencional de las empresas:

- u$s 7,50 por millón de BTU (Mmbtu) en 2018.

- u$s 7 por Mmbtu en 2019.

- u$s 6,50 por Mmbtu en 2020.

- u$s 6 por Mmbtu en 2021.

Los precios son notablemente más elevados que el promedio del mercado internacional, con el objetivo de elevar la producción. Según el último Informe Trimestral de Coyuntura Energética del 4º trimestre de 2016 que elaboró Energía, el precio promedio ponderado del gas natural importado fue de u$s 4,58 por Mmbtu.

Según explican fuentes oficiales, el plan sirve para "generar empleo acá y no comprar afuera". Esas mismas fuentes descartan los cálculos privados de que el Estado desembolsaría entre u$s 1000 millones y u$s 2000 millones en subsidios, ya que "no se sabe cuántos se van a inscribir".

El año pasado la producción de gas natural creció 4,9% gracias al Plan Gas, una de las pocas políticas energéticas que continuaron bajo la gestión del ministro Juan José Aranguren.

Las transferencias que las compañías recibirán del Estado son para pasar de la etapa piloto a la de desarrollo. Los especialistas del sector creen que, con todas las condiciones dadas, habrá inversiones por unos u$s 10.000 millones anuales en Vaca Muerta y dentro de unos 7 años el país dejará de ser importador de gas y podrá exportar.

"Es un régimen de promoción de inversiones, ya que el precio de mercado no alcanza: para producir gas no convencional no se necesita solo perforación sino mejor tecnología", analizó una fuente.

Aranguren dejó el programa a cargo de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, que conduce el ex vicepresidente comercial de Pan American Energy (PAE) José Luis Sureda.

La resolución también establece que "podrán adherir al Programa las empresas titulares de concesiones de explotación ubicadas en la Cuenca Neuquina, que cuenten con un plan de inversión específico para su participación en el mismo".