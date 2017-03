El dólar arrancó la semana con una suba en la plaza mayorista

El dólar se mantuvo ayer sin cambios en las pizarras minoristas, a $ 15,70 para la venta, pero logró una pequeña suba en el mercado de los mayoristas. Demanda sostenida de privados y una compra puntual de un banco público fueron las causas de la suba mencionadas por operadores.

"La divisa que primero comenzó ofrecida y llegó a bajar un par de centavos, con el transcurso de las operaciones se fue afirmando de a poco, escalando un par de centavos y quedó hasta cera del final en $ 15,45 operado, pero en la última media hora del mercado una orden genuina de poco monto del Banco Nación hizo que subiera un par de centavos más, hasta alcanzar el mismo precio del cierre de la divisa", escribió Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios en un informe distribuido por mail.

Según cálculos de Global Agro Brokers, las liquidaciones de divisas de exportadores agropecuarios aportaron sólo u$s 50 millones a la oferta, lo que colaboró con la suba. En los tres días hábiles de la semana pasada las empresas agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales ingresaron al país u$s 199 millones, frente a los u$s 950 millones operados entre entidades en el mismo período. En la semana de carnaval del año pasado habían ingresado u$s 283 millones.

"Si bien el dólar registra dos días consecutivas operando en alza, no se vislumbra todavía un salto en los precios que los lleven otra vez a superar con facilidad la cota máxima alcanzada en enero de este año", dijo Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios.