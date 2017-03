Por tercera vez hoy será indagada la ex Presidenta

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse hoy en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar su tercera declaración indagatoria desde que dejó el Poder Ejecutivo en diciembre de 2015. La ex jefa de Estado tendrá que presentarse a declarar en la causa Los Sauces, por la que fueron citados a indagatoria ayer sus hijos Máximo y Florencia (ver aparte), en la que se la acusa de haber cobrado retornos de parte de empresarios concesionarios de obras públicas a través del alquiler de inmuebles que administraba la firma de la ex familia presidencial.

Hoy a las 9 será la segunda vez que declara ante el juez Claudio Bonadio, pero la primera que lo hace en un caso en el que la investiga por la presunta comisión de un delito de corrupción dado que antes la indagó en la causa del Dólar Futuro, en la que luego la procesó por "administración infiel". La última vez que la ex mandataria estuvo en los tribunales federales de Retiro fue en octubre del año pasado cuando declaró ante el juez federal Julián Ercolini, quien luego la procesó por el supuesto direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública en favor de empresarios cercanos al gobierno anterior.