Confirman a Fillon como candidato conservador en Francia

Los líderes del conservador Partido Republicano finalmente se encolumnaron tras Francois Fillon para competir por la presidencia francesa en mayo, luego de que las acusaciones en su contra de desvíos de fondos públicos a favor de su esposa pusieran su candidatura en jaque.

Mientras el domingo altos cargos de la agrupación planeaban una salida "respetuosa" de Fillon de la carrera electoral, el político de 63 años arengaba a miles de seguidores en París y no se mostraba dispuesto a ceder terreno.

Finalmente ayer, luego de que el ex primer ministro Alain Juppé anunciara que no se presentará, los líderes de la agrupación respaldaron su postulación.