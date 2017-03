Bossio: "El Presidente construyó un relato, se aferra a lo que cree que es la verdad"

Que se llevaba mejor con Néstor Kirchner que con Cristina Fernández se nota en su oficina. En la sala de espera del diputado Diego Bossio, sobre una mesa de vidrio, se encuentra la biografía de Néstor Kirchner. Al costado de su escritorio cuelgan fotos con el ex presidente y muchas, decenas, con el Papa. Sólo en una, menos visible, hay una imagen de la ex jefa de Estado. Con ella ya no habla y tampoco con Máximo Kirchner. Del kirchnerismo y de La Cámpora (que le reclamó devolviera su banca tras acompañar con su voto leyes del Gobierno) solo conversa con Axel Kicillof por temas puntuales. "Me hago cargo", responde cuando se le recuerda que fue titular de la ANSeS durante el gobierno del que toma distancia.

–En la Asamblea Legislativa la TV lo mostró con gestos de molestia...

–Como Bloque Justicialista teníamos otra expectativa respecto al discurso del Presidente Mauricio Macri, la expectativa de que se toquen los temas complejos y complicados que pasan en la Argentina. Como la familia que no llega a fin de mes porque hay inflación, hay menos horas extras, los ingresos no siguen la inflación... Eso se ve en la caída de consumo que ha habido todo el año pasado y hay caída del mercado interno. Sacamos una Ley Pyme el año pasado y quedó a mitad de camino, sacamos una Ley de autopartes pero también quedó a mitad de camino la reglamentación. El Gobierno nos planteó una meta inflacionaria del 17% en el presupuesto y lo que estamos viendo es que todos los precios regulados, peajes, tarifas, nafta, todos los precios que requieren algún tipo de autorización del Estado aumentan más del 17%. A veces el doble y a veces tres veces mas como es el caso de las tarifas.

–El Presidente dijo que hablaba con la verdad, a diferencia del gobierno anterior...

–Yo lo que siento es que el Presidente ha construido un relato, se agarra y se aferra a lo que cree que es la verdad pero la verdad es otra. Te juntás con un empresario pyme y te dice que tiene serias dificultades para producir, otro te dice "nos estamos reconvirtiendo para importar", hay despidos, las automotrices suspenden... Lo que vemos, a diferencia de lo que ve el Gobierno que ve una reactivación, es una situación económica muy complicada tanto para el sector productivo como para las familias. Lo que Macri hizo fue lanzarse en campaña diciendo que hay dos Argentinas y no. No es Macri ni Cristina, son los 44 millones de argentinos rehenes de una dialéctica entre el pasado y el futuro que necesitan resolver problemas. Él dice que hablamos con vecinos, evidentemente hablamo con vecinos distintos.

–¿Qué hará en las elecciones? ¿Seguirá dentro del PJ?

–Formamos parte del PJ.

–¿No se va con Massa?

–Una cosa es la estructura partidaria y otra los peronistas que están jugando en los distintos espacios políticos. Si me preguntás a mí si Massa es peronista no tengo ninguna duda: Massa es peronista y forma parte de una expresión del peronismo que en su momento no encontró espacio dentro de la estructura electoral en el Frente para la Victoria. Ahora el Justicialismo entró en una etapa de renovación y reconstrucción que es en lo que yo creo. Algunos apuestan al liderazgo de Cristina y nosotros apostamos a otro tipo de liderazgo, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, los jóvenes gobernadores como Sergio Uñac, Domingo Peppo, Gustavo Bordet, que expresan esa renovación. También intendentes, legisladores. Lo que pretendemos es tratar de encontrar una alternativa distinta, una opción política y electoral. Va a ser un proceso lento. Hasta que el peronismo no encuentre un liderazgo va a ser muy difícil ordenar.

–En San Vicente, en la reunión del PJ, estuvo Oscar Romero, jefe del bloque Justicialista...

–Oscar es autoridad del partido y fue invitado como fuimos invitados otros. Él participó y dio su punto de vista que fue claro. Formamos parte del justicialismo y queremos que este tipo de cosas se resuelvan en el ámbito electoral. Yo no fui a esa foto.

–Estuvo Máximo Kirchner, ¿qué pensó cuando vio la foto?

–Me imagino que parte del justicialismo invitó a un compañero de Santa Cruz.

–Si usted como dice no será candidato, ¿apoyará a Julián Domínguez y a Florencio Randazzo por ejemplo?

–Son buenos compañeros con los cuales seguramente tenemos muchas coincidencias. Veremos si podemos avanzar en una línea común de trabajo . Y sino, hay otros compañeros que expresan renovación y que no llevan el sello del peronismo. Yo particularmente, Diego Bossio, no creo que la unidad resuelva los problemas que tiene hoy el peronismo. Va a ser un proceso lento

–¿Qué los resuelve?

–Encontrar nuevos liderazgos y un programa de gobierno pensando en 2019-2023. Debemos evitar la discusión de los nombres.