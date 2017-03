El agro aportará u$s 2000 millones más

El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, aseguró que debido al aumento de las superficies sembradas en los distintos cultivos, principalmente el trigo y el maíz, y al mayor dinamismo que el sector agropecuario viene teniendo desde el año pasado, con la quita de retenciones, las divisas por exportaciones crecerán en cerca de u$s 2000 millones.

Según destacó en declaraciones radiales, citadas por la agencia Télam, "el campo fue el primer actor de la economía en arrancar y el año pasado, después de mucho tiempo, aumentó la superficie de sembrado de trigo, maíz y girasol a costa de la soja", sostuvo. En ese sentido, destacó que "el campo va a generar este año más de u$s 2000 millones en exportaciones respecto del año pasado y esto es sólo el inicio", aseguró el ejecutivo, en la antesala de lo que será una nueva edición de la muestra Expoagro, que se desarrollará esta semana, en la localidad bonaerense de San Nicolás, del 7 al 10 de marzo.

Curutchet destacó que la entidad que preside viene creciendo en la entrega de distintas líneas de préstamos un 3% todos los meses: "personales, empresas y mucho más en comercio exterior", enfatizó. "Esto significa una sola cosa: el consumo y el salario real se está recuperando desde octubre a la fecha", aseguró.

También remarcó que en la Argentina "vamos a tener un período bastante largo de crecimiento, no a tasas chinas, y sí a tasas realistas y sostenibles" y que "lo que necesitamos todos los actores de la sociedad es normalidad, previsibilidad y todos los años estar un poco mejor", subrayó.