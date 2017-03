Dujovne y Malcorra participan de cumbre sobre crecimiento e inversiones

Una cumbre de economistas y líderes empresariales analizar el miércoles las medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri tras más 15 meses en el poder, y las perspectivas del país.







Será en el marco de la "Argentina Summit 2017", organizada por la revista The Economist, que reunirá a líderes gubernamentales y empresarios de Argentina y del exterior para evaluar el progreso del país y las perspectiva de crecimiento y llegada de inversiones del sector privado.



En el evento, este miércoles en el Alvear Palace Hotel, participarán el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el ex presidente chileno Sebastián Piñera; la canciller Susana Malcorra; Marta Cruz, fundadora de NXTP Labs; Mark Post, Profesor, jefe del programa de carne vacuna de la Universidad de Maastricht. y Daniel Burman, director y productor, entre otros.



The Economist señaló que "a más de un año de la elección de Macri, la Cumbre Argentina 2017 reunirá a líderes gubernamentales y empresariales de Argentina y del exterior para evaluar el progreso del país"‘.



En el seminario se analizarán las perspectivas de desarrollo y crecimiento de la Argentina y que puede hacer el Gobierno para atraer más inversiones del sector privado, así como restaurar la imagen de Argentina en el exterior, entre otras cuestiones.