Microsoft lanza su "Netflix" de videojuegos a través de la Xbox por solo u$s 10

Los servicios de suscripción cambiaron la forma en que la gente se relaciona con el entretenimiento. La posibilidad de tener acceso a un gran catálogo de contenidos por un mínimo abono mensual ha hecho que los usuarios se olviden de comprar películas o discos, como era antes, a cambio de la comodidad ofrecida por compañías como Netflix o Spotify.



Pues bien, ahora llegó el turno de los videojuegos de sumarse a este nuevo modelo de negocios. Y después de Sony, que lanzó PS Now en 2015, que permite disfrutar juegos de PlayStation 3 en la consola PS4 sin descargas, ahora es Microsoft que se une al modelo con su nuevo Xbox Game Pass, un servicio por suscripción que dará acceso a 100 juegos diferentes cada mes pagando u$s 10, solo una fracción de lo que costaría comprarlos por separado.



Aunque el anuncio se hizo recientemente, Microsoft no precisó la fecha exacta del lanzamiento, pero aseguró que será antes de mitad de año y a nivel mundial, por lo que estará incluida la Argentina.



Una de las principales diferencias entre PS Now y Xbox Game Pass, además del precio (PS Now cuesta u$s 20), es la forma de acceder a los juegos: para el servicio de Sony se requiere conexión permanente a internet, ya que el juego no se aloja en la consola, sino que se hace por streaming.



Mientras que el de Microsoft es todo lo contrario, ya que el usuario debe descargar cada juego en su memoria, lo que implica que no habrá problemas para jugar desconectado o para hacer partidas online. Eso sí, los títulos tendrán una fecha de expiración, que se renueva cada mes, tras la cual el juego deja de operar. Si no se completó, o si se quiere seguir jugando, la compañía ofrecerá un 20% de descuento en el precio del título en su versión digital, tras lo cual se podrá jugar de manera indefinida, sin perder los avances que el usuario haya hecho.



Según relevó el diario La Tercera de Chile, compañías como 2K, Bandai Namco, Capcom y Sega son parte de las 12 empresas que hasta ahora han comprometido su participación en el servicio. Dentro de los juegos que van a estar en la oferta inicial se encuentran destacados títulos como Halo 5, Payday 2, NBA 2K16 y SoulCalibur 2.